Aseguran 1,856 bienes implicados en despojo

A un año de su aplicación, el operativo Operación Restitución, implementado por la Fiscalía General del Estado de México, ha logrado asegurar mil 856 inmuebles relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad, de los cuales mil 46 han sido devueltos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad.

Además, se ha detenido a 428 personas, 371 de ellas en flagrancia y 57 por orden de aprehensión, las cuales se encuentran en diversas etapas procesales ante una autoridad judicial.

El Dato: CON LA ACCIÓN operativa suman 1,525 casas habitación, 303 predios y 28 inmue- bles comerciales asegurados, relacionados con delitos de despojo y contra la propiedad.

Apenas en marzo pasado, un hombre identificado como Ricardo “N” fue detenido en el Estado de México por su probable participación en el delito de extorsión. Autoridades señalaron que se trata de un objetivo prioritario dentro de la estrategia de seguridad denominada Operación Restitución.

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La detención fue realizada por elementos de la fiscalía mexiquense, quienes ejecutaron una orden de aprehensión en el municipio de Tenango del Valle. El detenido estaría relacionado con la organización identificada como ACME, presuntamente dedicada a actividades ilícitas.

La fiscalía indicó que la identificación de los inmuebles en situación de despojo y la restitución a sus legítimos propietarios se lleva a cabo a partir de actos de investigación, para lo cual fue creada la Unidad Especial para la Investigación de los Delitos de Despojo y Contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles, a través de la que se convoca a los agraviados para que en una sede ministerial se resuelva la situación de sus propiedades.

25 aseguramientos en 13 municipios, en la última acción

La Operación Restitución ha permitido, además, que sean más las víctimas que acuden a alguna sede ministerial a señalar, dentro de estos ilícitos, hechos relacionados con conflictos entre arrendatarios e inquilinos, familiares, de herencias o colindantes, entre otros, los cuales generalmente son resueltos a través de conciliaciones.

Las autoridades mexiquenses indicaron que esta estrategia continuará en la entidad, con el objetivo de combatir los delitos de despojo y garantizar la recuperación de bienes para sus legítimos propietarios.

En la última semana, elementos de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General del Estado de México aseguraron 25 inmuebles relacionados con el delito de despojo.

Personal de la Región Naval Central, en coordinación con autoridades federales y estatales, llevó a cabo el operativo de manera coordinada en 13 municipios del Estado de México y, como resultado de esta intervención, se concretaron 25 aseguramientos, de los cuales 15 fueron por inspección y 10 por cateo.

La Secretaría de Marina informó que los municipios en los que brindó apoyo durante el desarrollo del operativo implementado por la autoridad del Estado de México son Ecatepec, Tecámac, La Paz, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco e Ixtapaluca.

El desglose por municipio señala que en Tecámac se dio una inspección y dos cateos; en La Paz, cinco revisiones y dos cateos; Cuautitlán Izcalli, cuatro inspecciones y tres cateos; Chalco, una revisión y un cateo; Ixtapaluca, dos cateos; Cuautitlán, dos inspecciones, y en Ecatepec, dos inspecciones.

“Con estas acciones, la Secretaría de Marina refrenda su compromiso de colaborar con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer el Estado de derecho, contribuir al mantenimiento del orden y la seguridad, y respaldar las acciones institucionales orientadas a la protección del patrimonio de la ciudadanía”, mencionó la institución federal.