Carlos Torres Piña rinde protesta como coordinador estatal de Morena en Michoacán

Carlos Torres Piña durante la toma de protesta a coordinadores estatales de Morena, el 10 de octubre de 2026.

En el marco de la VIII Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo Nacional de Morena, Carlos Torres Piña rindió protesta como Coordinador Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, junto con las y los otros 16 coordinadores estatales, ante integrantes de la dirigencia nacional y consejeros nacionales del movimiento.

Torres Piña señaló que la toma de protesta representa, sobre todo, el inicio de una nueva responsabilidad: pasar de la definición de las coordinaciones a la organización territorial, el diálogo con los distintos liderazgos y la construcción colectiva del proyecto que Morena habrá de presentar a las y los michoacanos.

“El proceso interno ya concluyó. Morena tomó una decisión mediante sus mecanismos y ahora corresponde cerrar esa etapa, fortalecer la unidad y concentrarnos en lo verdaderamente importante: escuchar al pueblo, organizar al movimiento y construir entre todas y todos una propuesta para el futuro de Michoacán” Carlos Torres Piña, coordinador estatal de Morena en Michoacán



Al centro, Carlos Torres Piña el 10 de octubre de 2026. ı Foto: Cortesía

El coordinador destacó que comienza una fase en la que deberán incorporarse las distintas visiones, experiencias y propuestas que existen dentro del movimiento, así como abrir espacios de encuentro con sectores sociales, productivos, académicos, comunitarios y ciudadanos.

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Explicó que este trabajo permitirá construir una plataforma de gobierno con diagnóstico, propuestas y prioridades concretas, que Morena presentará a la ciudadanía al inicio del periodo electoral y conforme a los tiempos establecidos por la legislación.

Subrayó que la conclusión de la interna también implica dejar atrás las diferencias propias de cualquier proceso de definición y reconocer la participación de quienes formaron parte de él.

“La coordinación no puede entenderse como patrimonio de una persona o de un grupo. La responsabilidad es articular todas las capacidades del movimiento alrededor de un proyecto común. Lo que sigue requiere unidad, organización y mucha presencia en territorio” Carlos Torres Piña, coordinador estatal de Morena en Michoacán



Carlos Torres Piña durante la toma de protesta a coordinadores estatales de Morena, el 10 de octubre de 2026. ı Foto: Cortesía

Indicó que la construcción de la plataforma tendrá como punto de partida los principios de la Cuarta Transformación, pero también las nuevas necesidades de Michoacán. El objetivo, dijo, será recoger directamente las demandas de las regiones y convertirlas en propuestas concretas en materia de seguridad, desarrollo económico, bienestar, campo, educación, infraestructura, salud, derechos sociales y fortalecimiento de la soberanía.

Torres Piña afirmó que la toma de protesta de las 17 coordinaciones marca una nueva etapa para Morena rumbo a las elecciones de 2027, en la que el desafío será transformar la unidad alcanzada después de los procesos internos en organización y propuesta política.

“Ahora comienza una etapa diferente. Ya no se trata de discutir quién coordina, sino para qué queremos continuar la transformación y qué proyecto vamos a ofrecerle al pueblo. Ese proyecto tendrá que construirse desde abajo, escuchando a la gente y teniendo muy claro que por encima de cualquier aspiración personal está la continuidad y profundización de la Cuarta Transformación”, concluyó.

cehr