Gobierno de Ecatepec recupera el Parque Bomberos de Ciudad Cuauhtémoc.

El gobierno de Ecatepec inició el rescate del Parque Bomberos, ubicado en Ciudad Cuauhtémoc, abandonado durante varios años y que ahora es sede del programa ‘Cambia de Cancha’, que impulsa a niñas, niños y jóvenes a realizar actividades deportivas y culturales.

“Recuerden que en muchísimos parques que hemos ido recuperando sembramos actividades con muchos jóvenes que están becados para poder detonar procesos deportivos y culturales. Los jóvenes son lo mejor que tenemos y necesitamos cuidarlos a todos”, afirmó la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss.

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss. ı Foto: Cortesía

La alcaldesa jugó un partido de basquetbol en la cancha del parque, cuyo proceso de rescate inició luego de que el lugar históricamente fue olvidado por anteriores autoridades locales.

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Cisneros Coss ofreció a los colonos seguir trabajando en el rescate del Parque Bomberos, en el cual la población puede acceder a diversas actividades, como zumba o boxeo, entre otras.

Vista aérea del Parque Bomberos de Ciudad Cuauhtémoc. ı Foto: Cortesía

Margarita López López, habitante del lugar, relató que el parque fue creado hace unos 30 años en lo que eran predios baldíos, aunque posteriormente la falta de mantenimiento provocó su deterioro.

“Agradezco a la presidenta municipal Azucena Cisneros que tomó nuestras peticiones de esta área”, dijo y agregó que espera ver totalmente remozado el lugar, para beneficio de la población, sobre todo de niñas, niños y jóvenes.

Trabajadores municipales también realizaron una jornada de limpieza en avenida Las Torres, que cruza las colonias Julia Marín Segunda Sección, Carlos Salinas de Gortari y Mexicanos Unidos 1, entre otras, de cuyo camellón retiraron maleza y basura, con apoyo de trascabos y camiones.

Jornada de limpieza en avenida Las Torres, Ecatepec. ı Foto: Cortesía

cehr