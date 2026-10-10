Tras bateada en Colima va con proyecto propio

Molesto por no haber sido designado como “corcholata” de la Cuarta Transformación al gobierno de Colima, el senador Virgilio Mendoza Amezcua renunció a la dirigencia estatal del PVEM y anunció que impulsará la conformación de un frente político y ciudadano para competir por la gubernatura en 2027.

La inconformidad surgió luego de que Morena designó a Rosa María Bayardo Cabrera como coordinadora estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, nombramiento que la coloca en la ruta de la definición de la candidatura oficialista al gobierno de la entidad.

Mendoza rechazó la decisión de mantener la alianza electoral con Morena en Colima, aunque la dirigencia nacional del Verde determinó continuar con la misma. El senador informó que comunicó su renuncia a Karen Castrejón, dirigente nacional del partido, y a Arturo Escobar, responsable de la estrategia electoral del Verde.

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El legislador planteó la posibilidad de reunir a liderazgos políticos y representantes de la sociedad civil para construir una alternativa electoral fuera de la alianza oficialista. Para ello, señaló que buscará mecanismos partidistas que permitan concretar el proyecto rumbo a los comicios del próximo año.

Mendoza cuestionó el perfil de Bayardo Cabrera, exalcaldesa de Manzanillo, municipio que él también gobernó en dos ocasiones. Expresó desacuerdos con su gestión municipal y sostuvo que la decisión sobre el rumbo político de Colima debe considerar las condiciones locales.