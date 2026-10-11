Ruth González supera por 26.5 puntos a Enrique Galindo rumbo a la gubernatura de San Luis Potosí

Con 44.5 puntos porcentuales, la senadora Ruth González Silva, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mantiene la ventaja sobre quién creen los ciudadanos que ganará la gubernatura de San Luis Potosí en las elecciones de 2027, de acuerdo con una encuesta de Mitofsky levantada en octubre de 2026.

De acuerdo con el estudio, el presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Francisco Galindo Ceballos, de la coalición entre PAN y PRI, registra un 18 por ciento, mientras que Elí César Cervantes Rojas, de Morena, alcanza 13.1 por ciento.

Ruth González supera por 26.5 puntos a Enrique Galindo y por 31.4 puntos a Cervantes Rojas. Estos resultados corresponden a las expectativas de triunfo de los encuestados y no necesariamente a una intención directa de voto.

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Percepción de triunfo en San Luis Potosí. ı Foto: Cortesía

Asimismo, el 37.5 por ciento de los entrevistados señaló que nunca votaría por Enrique Galindo , frente al 15.6 por ciento que respondió lo mismo sobre Ruth González. En el caso de Elí Cervantes, la cifra fue de 15.7 por ciento.

Otro de los datos del estudio es la disposición de los ciudadanos a participar en los comicios de 2027. Según Mitofsky, el 78.3 por ciento de los entrevistados considera muy o algo probable acudir a las urnas el 6 de junio de 2027.

Percepción de rechazo en San Luis Potosí. ı Foto: Cortesía

El estudio de Mitofsky fue levantado del 1 al 4 de octubre entre mil 200 ciudadanos de San Luis Potosí con credencial para votar, con un margen de error general de ±2.8 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 por ciento.

Aunque los resultados ofrecen una medición de las expectativas de triunfo, Ruth González se posiciona como el perfil a superar para la elección de gobernador de San Luis Potosí en 2027.

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cehr