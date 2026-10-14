CSP abre vía para indagar represión, con denuncia

Enfrentamiento durante manifestación por suministro de agua limpia en Guadalajara, Jalisco, el 11 de octubre de 2026

El Gobierno federal abrió la posibilidad de que se investiguen los actos de “represión” cometidos durante la manifestación del domingo con la que habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara exigieron agua limpia.

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la Fiscalía General de la República podría tomar parte en el asunto, en caso de que se presenten denuncias.

Consideró que la manera en que los policías actuaron para intentar contener la movilización, en la que también recibieron agresiones, constituyó una práctica represiva, ante la que la población también habrá de sacar sus conclusiones.

“En todo caso, el pueblo de Jalisco y la gente tienen que tomar su opinión. Y en caso de que se presente una denuncia formal, ya estaríamos interviniendo. O la fiscalía, si es que se presenta algo en la Fiscalía General de la República contra algún elemento que haya participado en esta lamentable represión, porque hay que llamar las cosas por su nombre”, dijo.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que familiares de algunas de las personas detenidas durante la protesta ya presentaron quejas, y para ello se han puesto en contacto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Refirió que se analizarán los casos reportados para verificar en cuáles pudieron ocurrir actos de tortura.

Respecto de la atención solicitada ante la situación por el agua contaminada que los habitantes de Guadalajara reciben, la mandataria comentó que ya se trabaja en una propuesta que se presentará al gobernador Pablo Lemus, con el que ya se tuvo una primera reunión el lunes, junto a la Comisión Nacional del Agua.