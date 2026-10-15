Reportan 8 víctimas de tortura al día en el país

Aunque ha disminuido paulatinamente la cantidad de víctimas, a nivel estatal en el país se registran en promedio ocho personas sujetas a tortura o tratos crueles e inhumanos cada día, y el segundo grupo de autoridades que más comete el delito, registrado en expedientes abiertos, lo conforman policías estatales.

Entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2026 se han reportado 25 mil 077 víctimas en expedientes abiertos por tortura o tratos crueles e inhumanos; esto significa que, en promedio, han habido dos mil 950 víctimas anuales en ese periodo y 1.4 víctimas por cada expediente abierto, a la luz de las estadísticas contenidas en el Registro Nacional del Delito de Tortura (Renadet).

El Dato: LA MAYOR cantidad de personas afectadas en los expedientes abiertos por tortura o tratos crueles en 8 años y medio se registró en Veracruz, con 4,213, el 16.8 por ciento.

RECAE EN HOMBRES. El reporte del fuero común, que engloba información de las entidades federativas, refiere que, a nivel estatal, siete mil 574 de las víctimas de los ilícitos referidos (30.2 por ciento) se encuentran en un rango de edad de entre 18 y 35 años.

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De la totalidad de personas afectadas por la comisión de tortura y tratos o penas crueles e inhumanos, 83.3 por ciento (20 mil 888) corresponde a hombres y 12.8 por ciento (tres mil 218) a mujeres. En otras palabras: Por cada víctima mujer, existen 6.5 víctimas hombres.

En relación con la situación de vulnerabilidad de los afectados, las condiciones más comunes son: discapacidad, con 3.99 por ciento (mil); grupo vulnerable, 3.36 por ciento (842), y población indígena, con 2.72 por ciento (682).

784 Víctimas de tortura por estado, en promedio, en 8.5 años

LOS SEÑALADOS. El documento indica que policías ministeriales son quienes en mayor medida incurren en esas prácticas ilegales, con 8.56 por ciento de los casos (1,425 presuntos responsables).

Enseguida aparecen los elementos estatales, que representan 8.25 por ciento (1,373 uniformados), y los municipales, que suponen 7.18 por ciento (1,195).

Después figura el personal de las fiscalías o procuradurías estatales, con 1.8 por ciento (299), los trabajadores de los centros penitenciarios (211), y los de seguridad ciudadana (104 presuntos responsables registrados).

CONDUCTA PERSISTENTE ı Foto: Especial

LOS EXPEDIENTES. Por lo que toca a los expedientes abiertos por las fiscalías, entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2026 se han abierto 17 mil 610, para un promedio de dos mil 072 al año.

Al separar por tipo de ilícito, el Renadet consigna que se han iniciado 17 mil 016 carpetas por el delito de tortura y 594 por tratos crueles. Esto significa que, por cada expediente por tratos crueles e inhumanos abierto, se inician 28.6 por tortura.