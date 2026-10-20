Activistas descartan que vayan a poner freno a movilizaciones

EN LA PROTESTA, los agresores se fueron contra establecimientos.

LOS COLECTIVOS ciudadanos que se han movilizado en Jalisco para exigir agua limpia continuarán con sus acciones de protesta y organización, pese a los enfrentamientos registrados durante las últimas manifestaciones, afirmó Alejandro Novia, uno de los participantes en las protestas y miembro de las organizaciones de la Asamblea Popular Jalisciense en Defensa del Agua.

En entrevista con La Razón, sostuvo que la marcha más reciente, convocada el domingo pasado a las 11:00 horas en el Parque Rojo, comenzó de manera pacífica y reunió a ciudadanos, familias y organizaciones que acudieron con pancartas, banderas y consignas para exigir al Gobierno estatal una solución al problema de la calidad del agua.

Sin embargo, señaló que, durante el recorrido, algunos manifestantes identificaron la presencia de personas que buscaban desvirtuar la movilización mediante actos violentos.

TE RECOMENDAMOS: Manifestaciones en Guadalajara CNDH denuncia colusión entre policías y violentos

El Tip: UN ALUMNO de Derecho resultó en la primera protesta con fractura cervical que pone en riesgo su vida.

Dijo que estas personas portaban playeras de equipos de futbol de varios clubes, tenían el rostro cubierto y presuntamente llevaban objetos punzocortantes.

También aseguró que existen videos difundidos en redes sociales en los que se observa la supuesta distribución de las prendas antes del inicio de la marcha.

Estas personas habrían participado en el lanzamiento de artefactos incendiarios y en los incidentes ocurridos afuera del Palacio Legislativo, donde se incendió el acceso al inmueble.

“Hay videos que circulan en redes en donde se les estaban repartiendo playeras previo al inicio de la marcha y que, aparte de tener el rostro cubierto, los colectivos identificamos que traían armas blancas y también fueron los que iniciaron las detonaciones con los dispositivos molotov, a su vez, que fueron los que terminaron afuera del Palacio Legislativo explotando o intentando quemar la entrada”, dijo.

15 Por ciento de co-lonias con tandeo tienen falta de abasto

Ante la posibilidad de suspender las marchas para evitar nuevos enfrentamientos, Alejandro Novia descartó que esa sea una opción para el movimiento.

“Nosotros no vamos a dejar de movernos”, afirmó, al sostener que la protesta pacífica es un derecho humano que debe ejercerse dentro del marco legal.

Respecto a las siguientes actividades del movimiento, el activista informó que los colectivos se encuentran en asambleas para definir las acciones que emprenderán en las próximas semanas.

EN LA PROTESTA, los agresores se fueron contra establecimientos. ı Foto: Cuartoscuro

Aunque todavía no existe una fecha confirmada para una nueva manifestación, adelantó que continuarán las movilizaciones y que también se plantea realizar plantones.

Además, el activista señaló que los colectivos mantienen acompañamiento jurídico hacia las personas que enfrentan procesos penales relacionados con las protestas.