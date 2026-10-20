CNDH denuncia colusión entre policías y violentos

LA MANIFESTACIÓN del domingo 18 de octubre contra la mala calidad del agua potable fue eminentemente pacífica.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció que las personas infiltradas en las manifestaciones de Guadalajara por la calidad del agua han actuado en coordinación con las autoridades policiales, aunque no especificó de qué nivel de gobierno.

“Los ‘infiltrados’ siempre han sido parte de los escenarios de represión en el pasado, y si bien elementos infiltrados también hicieron presencia en los hechos del 11 de octubre, según declaraciones oficiales fueron ‘ajenos’ a los operativos, a pesar de que se ha acreditado que estaban coordinados directamente con las autoridades policiales”, acusó, mediante un comunicado.

El Dato: EN LA PRIMERA marcha, el organismo detectó operación coordinada entre agentes estatales y municipales, así como intervención de personas vestidas de civil en arrestos.

SIN DISTINTIVOS. Respecto de la protesta del domingo 18 de octubre, la CNDH indicó que tuvo conocimiento de que dos personas señaladas por los manifestantes como presuntos infiltrados fueron entregadas por éstos a elementos policiales. La actuación fue acompañada por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), que grabó y documentó el procedimiento, en contraste, remarcó, con la actuación de dicho organismo durante los hechos ocurridos el 11 de octubre en Casa Jalisco.

Además, durante la movilización “se observó la presencia de pequeños grupos de policías federales y municipales, así como de elementos antimotines, distribuidos en las cuadras perimetrales. Estos últimos portaban un equipo de armamento considerable, no contaban con identificación visible y muchos ni siquiera portaban el distintivo de la corporación a la que pertenecían”.

300 Personas causaron destrozos el domingo 18 de octubre

COLABORACIÓN. Tras lanzar una advertencia sobre la importancia de esclarecer el papel de los “infiltrados” en las manifestaciones del 11 y 18 de octubre en la capital de Jalisco, reclamó también una “falta de cooperación” de la CEDHJ con la investigación que lleva a cabo el organismo nacional, la cual fue solicitada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“A pesar de que constan declaraciones oficiales en el sentido de que tanto el gobierno del estado como la CEDHJ están haciendo sus investigaciones en conjunto y que colaboran con esta comisión nacional, durante los cinco días de diligencia (por parte del órgano nacional) la CEDHJ no respondió la solicitud de reunión formulada por la CNDH, ni remitió el expediente que tendría que haber entregado”, de conformidad con las disposiciones legales, reprochó.

NULA RESPUESTA. Consideró que es información relevante para la investigación que realiza, ya que “podría contener elementos para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades correspondientes, dado que personal de la CEDHJ estuvo presente durante las detenciones y también en las retenciones en Casa Jalisco.

“Además, porque permitiría conocer las evidencias recabadas por ese organismo, su intervención frente a los posibles actos de tortura denunciados, así como en la identificación del personal que habría participado en esos actos”, advirtió el organismo autónomo.

Aseguró que la falta de respuesta y de remisión del expediente no ha sido obstáculo para que la CNDH avance en su trabajo, “pero es un elemento que deberá ser tomado en cuenta en el análisis de los hechos y en las conclusiones a las que finalmente se llegue”.