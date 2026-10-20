Lemus: no podemos permitir que se apropien de Jalisco intereses políticos

“No podemos permitir que, a través de la violencia, el caos y la desestabilización, intereses políticos busquen apoderarse de Jalisco”, advirtió ayer el gobernador Pablo Lemus, tras señalar que tampoco “podemos abrirle las puertas de Jalisco a los violentos”.

En un mensaje que emitió a través de redes sociales, el mandatario dijo que durante la marcha de ayer en la capital de Jalisco se volvieron a tener dos momentos: por un lado, la ciudadanía que, de manera organizada, se movilizó de manera pacífica y, por otro, los grupos “violentos” de “provocadores”, que lo único que buscaban era generar caos y violencia.

“Esta vez la diferencia fue que tanto los ciudadanos como el gobierno nos preparamos para no caer en su trampa. La ciudadanía los señaló, los rechazó y los expulsó del contingente”, dijo, al subrayar que el gobierno ajustó su estrategia para garantizar que la ciudadanía se expresara libre y pacíficamente.

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El Dato: LA CONSTANTE en los negocios del centro de Guadalajara, durante la marcha del domingo pasado, fue de cristales rotos, vitrinas vacías y empleados con crisis nerviosa.

Detalló que, después de que los contingentes pacíficos se dispersaron, unos 300 integrantes de los “grupos de choque” se quedaron a generar destrozos y a provocar a la Policía para que los enfrentara. “No lo consiguieron”, resaltó.

Lemus Navarro agregó que en esta ocasión no hubo enfrentamientos ni manifestantes inocentes afectados, pero sí hubo destrucción del patrimonio histórico, saqueo a comercios y manifestaciones de violencia que pusieron en peligro a las personas.

“A nadie en Jalisco le conviene seguir en la confrontación, aunque algunos así lo crean. Las y los jaliscienses debemos cerrar filas y cerrarle las puertas de Jalisco a los violentos”, remarcó.

9,500 Personas participaron en la marcha del domingo 18

CON MATICES. Previamente, autoridades de su gobierno informaron que fueron identificados cinco grupos que participaron en los hechos violentos ocurridos en la marcha por el agua en Guadalajara y sobre los cuales se tiene la sospecha de que podrían proceder de otras entidades del país.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, dijo que uno de los grupos fue identificado portando playeras de futbol y sus integrantes fueron quienes participaron en la quema del Palacio de Gobierno y del Congreso del estado.

Los miembros de otro de los grupos estaban en la Plaza Liberación y, en un momento, atacaron con bombas molotov a los manifestantes.

“En uno de los grupos había personas que traían su cara tapada por completo prácticamente; apenas y se les veían los ojos. Detectamos que traían pinzas para estar cortando el alambrado con el que sujetábamos las vallas y de igual manera estuvieron lanzando petardos; esa era su principal actividad”, expuso.

Añadió que en un cuarto grupo había niñas y niños, además de señoras que estaban generando actos vandálicos. “Fue lamentable ver a niños lanzando piedras al Palacio de Gobierno”, expresó.

El quinto grupo fueron encapuchados vestidos de negro que hicieron pintas y causaron destrozos y afectaciones a las cámaras del C5.

SOSPECHA RAZONABLE. “Tenemos información de que estos grupos querían provocar a los policías a través de estos actos vandálicos y querían que la Policía los enfrentara y generar una afectación mayor. Nuestra prioridad siempre fue proteger a la ciudadanía y evitar alguna confrontación”, mencionó.

Explicó que se tiene “sospecha razonable” de que algunos de los grupos que provocaron disturbios durante la marcha podrían proceder de otras entidades del país. Las autoridades indicaron que intercambian información con otros estados para confirmarlo.

Finalmente, el secretario de Seguridad del estado de Jalisco reconoció a policías “que estuvieron resistiendo a las agresiones, que actuaron con prudencia y no se dejaron intimidar”.

El Tip: UNA PALOMA sufrió quemaduras durante los disturbios en la manifestación del domingo pasado; ayer presentó mejor condición y permanece en Palacio de Gobierno.

UN MENOR IMPLICADO. Al tomar la palabra, el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, dijo que 948 elementos de seguridad participaron en el operativo para salvaguardar la integridad de los ciudadanos que se manifestaron pacíficamente.

También se tuvo, destacó, el acompañamiento de 37 visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Asimismo, asentó que se registraron atenciones médicas a seis civiles, de los cuales solamente dos requirieron el traslado a un hospital: un hombre de 55 años por arritmia cardiaca y una mujer de 38 por crisis epiléptica.

Agregó que, por los hechos violentos, hasta el momento hay 10 personas detenidas y 15 elementos de la Policía Estatal que fueron heridos.

“Es importante decir que de los 10 detenidos, cinco de ellos fueron capturados después de haber lanzado bombas molotov y provocar incendios en la puerta del Palacio Legislativo y de Justicia; para ello hubo un seguimiento y se logró su detención”, refirió el secretario.

Añadió que incluso dos de los detenidos fueron entregados por la misma ciudadanía que se estaba manifestando de manera pacífica, luego de que les lanzaron petardos a la gente.

El funcionario mencionó que otras tres personas fueron detenidas dentro de las instalaciones de Palacio de Gobierno y uno de ellos es menor de 16 años, quien fue puesto a disposición del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco (SIPINNA Jalisco).

Finalmente, indicó que los demás detenidos fueron entregados a la Fiscalía General del Estado, para continuar con las investigaciones correspondientes.

LOS DESMANES

Recuento del mandatario estatal sobre los destrozos que provocaron los agresores.

Quemaron tres puertas del Palacio de Gobierno.

Quebraron vidrios, lanzaron piedras y tiraron cámaras de seguridad.

Hicieron pintas en los muros del palacio y la Catedral de Guadalajara.

Lanzaron explosivos a las puertas del Congreso del estado y del Palacio de Justicia.

CNDH denuncia colusión entre policías y violentos

| Por Alan Gallegos |

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció que las personas infiltradas en las manifestaciones de Guadalajara por la calidad del agua han actuado en coordinación con las autoridades policiales, aunque no especificó de qué nivel de gobierno.

“Los ‘infiltrados’ siempre han sido parte de los escenarios de represión en el pasado, y si bien elementos infiltrados también hicieron presencia en los hechos del 11 de octubre, según declaraciones oficiales fueron ‘ajenos’ a los operativos, a pesar de que se ha acreditado que estaban coordinados directamente con las autoridades policiales”, acusó, mediante un comunicado.

El Dato: EN LA PRIMERA marcha, el organismo detectó operación coordinada entre agentes estatales y municipales, así como intervención de personas vestidas de civil en arrestos.

SIN DISTINTIVOS. Respecto de la protesta del domingo 18 de octubre, la CNDH indicó que tuvo conocimiento de que dos personas señaladas por los manifestantes como presuntos infiltrados fueron entregadas por éstos a elementos policiales. La actuación fue acompañada por personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), que grabó y documentó el procedimiento, en contraste, remarcó, con la actuación de dicho organismo durante los hechos ocurridos el 11 de octubre en Casa Jalisco.

Además, durante la movilización “se observó la presencia de pequeños grupos de policías federales y municipales, así como de elementos antimotines, distribuidos en las cuadras perimetrales. Estos últimos portaban un equipo de armamento considerable, no contaban con identificación visible y muchos ni siquiera portaban el distintivo de la corporación a la que pertenecían”.

300 Personas causaron destrozos el domingo 18 de octubre

COLABORACIÓN. Tras lanzar una advertencia sobre la importancia de esclarecer el papel de los “infiltrados” en las manifestaciones del 11 y 18 de octubre en la capital de Jalisco, reclamó también una “falta de cooperación” de la CEDHJ con la investigación que lleva a cabo el organismo nacional, la cual fue solicitada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“A pesar de que constan declaraciones oficiales en el sentido de que tanto el gobierno del estado como la CEDHJ están haciendo sus investigaciones en conjunto y que colaboran con esta comisión nacional, durante los cinco días de diligencia (por parte del órgano nacional) la CEDHJ no respondió la solicitud de reunión formulada por la CNDH, ni remitió el expediente que tendría que haber entregado”, de conformidad con las disposiciones legales, reprochó.

LA MANIFESTACIÓN del domingo 18 de octubre contra la mala calidad del agua potable fue eminentemente pacífica. ı Foto: Cuartoscuro

NULA RESPUESTA. Consideró que es información relevante para la investigación que realiza, ya que “podría contener elementos para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades correspondientes, dado que personal de la CEDHJ estuvo presente durante las detenciones y también en las retenciones en Casa Jalisco.

“Además, porque permitiría conocer las evidencias recabadas por ese organismo, su intervención frente a los posibles actos de tortura denunciados, así como en la identificación del personal que habría participado en esos actos”, advirtió el organismo autónomo.

Aseguró que la falta de respuesta y de remisión del expediente no ha sido obstáculo para que la CNDH avance en su trabajo, “pero es un elemento que deberá ser tomado en cuenta en el análisis de los hechos y en las conclusiones a las que finalmente se llegue”.

Activistas descartan que vayan a poner freno a movilizaciones

| Por Alan Gallegos |

LOS COLECTIVOS ciudadanos que se han movilizado en Jalisco para exigir agua limpia continuarán con sus acciones de protesta y organización, pese a los enfrentamientos registrados durante las últimas manifestaciones, afirmó Alejandro Novia, uno de los participantes en las protestas y miembro de las organizaciones de la Asamblea Popular Jalisciense en Defensa del Agua.

En entrevista con La Razón, sostuvo que la marcha más reciente, convocada el domingo pasado a las 11:00 horas en el Parque Rojo, comenzó de manera pacífica y reunió a ciudadanos, familias y organizaciones que acudieron con pancartas, banderas y consignas para exigir al Gobierno estatal una solución al problema de la calidad del agua.

Sin embargo, señaló que, durante el recorrido, algunos manifestantes identificaron la presencia de personas que buscaban desvirtuar la movilización mediante actos violentos.

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Dijo que estas personas portaban playeras de equipos de futbol de varios clubes, tenían el rostro cubierto y presuntamente llevaban objetos punzocortantes.

También aseguró que existen videos difundidos en redes sociales en los que se observa la supuesta distribución de las prendas antes del inicio de la marcha.

Estas personas habrían participado en el lanzamiento de artefactos incendiarios y en los incidentes ocurridos afuera del Palacio Legislativo, donde se incendió el acceso al inmueble.

“Hay videos que circulan en redes en donde se les estaban repartiendo playeras previo al inicio de la marcha y que, aparte de tener el rostro cubierto, los colectivos identificamos que traían armas blancas y también fueron los que iniciaron las detonaciones con los dispositivos molotov, a su vez, que fueron los que terminaron afuera del Palacio Legislativo explotando o intentando quemar la entrada”, dijo.

15 Por ciento de co-lonias con tandeo tienen falta de abasto

Ante la posibilidad de suspender las marchas para evitar nuevos enfrentamientos, Alejandro Novia descartó que esa sea una opción para el movimiento.

“Nosotros no vamos a dejar de movernos”, afirmó, al sostener que la protesta pacífica es un derecho humano que debe ejercerse dentro del marco legal.

Respecto a las siguientes actividades del movimiento, el activista informó que los colectivos se encuentran en asambleas para definir las acciones que emprenderán en las próximas semanas.

EN LA PROTESTA, los agresores se fueron contra establecimientos. ı Foto: Cuartoscuro

Aunque todavía no existe una fecha confirmada para una nueva manifestación, adelantó que continuarán las movilizaciones y que también se plantea realizar plantones.

Además, el activista señaló que los colectivos mantienen acompañamiento jurídico hacia las personas que enfrentan procesos penales relacionados con las protestas.