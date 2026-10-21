Por disturbios en marcha, envían a 5 a Puente Grande

CINCO PERSONAS detenidas tras los disturbios ocurridos el domingo pasado en el Centro Histórico de Guadalajara, Jalisco, fueron llevados anoche al penal de Puente Grande.

Los indiciados fueron trasladados desde las instalaciones de la Fiscalía del Estado hasta el complejo penitenciario, donde quedaron a disposición de un juzgado. A los cinco se les señala por su presunta participación en los delitos de daño en las cosas y resistencia de particulares, y en las próximas horas se realizará la audiencia donde se determinará si se les vincula o no a proceso penal.

Una sexta persona, aprehendida el mismo día, enfrentará su proceso en libertad por el delito de lesiones dolosas, indicó la fiscalía del estado.

EL TIP: LOS ACTOS violentos cometidos en la segunda marcha dejaron daños en edificios y otros elementos históricos, entre ellos portones de dos siglos de antigüedad.

Más temprano, ayer se conoció que diputados locales de Morena y del Partido del Trabajo habrían participado en la marcha por el agua en Guadalajara.

En entrevista con medios digitales, el periodista Víctor Hugo Arteaga mencionó que existen imágenes de cámaras de seguridad en donde aparecen los diputados Leonardo Almaguer, del PT, y Mariana Casillas, de Morena.

El comunicador afirmó que obtuvo imágenes de cámaras de seguridad pública en las que, dijo, se observa a legisladores conversando y coordinando con grupos antes del inicio de la movilización. “Se ve una estrategia de cobertura muy clara, con uniformes deportivos”, afirmó.

También mencionó que cámaras del C4 documentaron la llegada de camiones procedentes de Nayarit, con personas que se trasladaron a Guadalajara para participar en la manifestación.

El periodista también informó que uno de los cinco detenidos tras los actos vandálicos es militante activo de Morena desde el 14 de agosto de 2025 y su nombre es Cristófero Antonio Camacho.

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Este sujeto, estableció, fue detenido junto a cuatro personas que viajaban en una camioneta con reporte de robo y que después fueron vistos prendiendo fuego a las puertas del Congreso de Jalisco.