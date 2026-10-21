Se enciende el corazón ancestral de México; Michoacán, listo para la Semana de Noche de Muertos

Morelia. — Bajo el tenue resplandor de las velas, el aroma a flor de cempasúchil y el susurro de tradiciones ancestrales, Michoacán está listo para reafirmar su lugar como el epicentro cultural más fascinante de la temporada. El programa de la Semana de Noche de Muertos 2026 contempla un despliegue de más de 700 actividades artísticas, culturales y ceremoniales.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que, del 23 de octubre al 2 de noviembre, la entidad desplegará una infraestructura logística y de seguridad coordinada para recibir a miles de viajeros que buscan conectar de manera auténtica con una de las celebraciones más icónicas del patrimonio universal.

“Michoacán está listo para mostrar al mundo por qué es el corazón espiritual de México. Esta edición no solo convoca a la tradicional velación en la región Lacustre, sino que diversifica la oferta para que cada viajero conecte de manera profunda y participativa con nuestras raíces”, destacó.

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Para esta temporada, la propuesta turística trasciende el recorrido habitual y propone un viaje por los sentidos en sus siete regiones turísticas:

Misticismo en el Lago de Pátzcuaro: Uno de los momentos más esperados será “El camino de las ánimas”, un mágico recorrido nocturno en canoas tradicionales hacia la isla de Urandén. Asimismo, a partir del 30 de octubre, el Pueblo Mágico de Santa Fe de la Laguna abrirá sus puertas para la emotiva colocación de los altares familiares.

Arte popular en Capula: La tenencia alfarera celebra la XVI Feria Nacional, Artesanal y Cultural de la Catrina (del 18 de octubre al 3 de noviembre), una parada obligada para admirar y adquirir esculturas de barro punteado directamente de las manos de sus creadores.

Fiesta visual en Morelia: La capital michoacana vestirá de gala su majestuosa avenida Madero el próximo 1 de noviembre con un masivo desfile de catrines y catrinas que reunirá a familias y visitantes en medio de arquitectura virreinal.

El viaje por Michoacán es también un recorrido por los sabores más auténticos de la región. La herencia gastronómica se vivirá a través de paradas estelares como el Festival del Pan de Muerto y Atoles Tradicionales en el Pueblo Mágico de Tacámbaro, la Feria del Pan en Tangancícuaro y las muestras culinarias junto a la ofrenda monumental de Zitácuaro.

Con el propósito de promover un turismo sustentable y respetuoso, la edición 2026 invita a los viajeros a no ser meros espectadores. A través de 17 talleres artesanales vivenciales en comunidades como Tzintzuntzan, Tzurumútaro, Ihuatzio, Oponguio, Tócuaro, Santa Cruz Tanaco y Arócutin, los visitantes podrán aprender de viva voz técnicas milenarias de moldear barro, tallar madera y confeccionar los tradicionales arcos florales de los altares.

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