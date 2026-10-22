Prevén derrama de 100 mdp con congreso ganadero en Yucatán

Yucatán será sede del XXII Congreso Mundial de Ganado Brahman, que reunirá del 10 al 15 de noviembre a criadores, productores y especialistas de más de 30 países, como parte de las actividades de la edición 52 de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, con una derrama económica estimada de entre 80 y 100 millones de pesos.

“Un evento de esta magnitud no se presenta solamente en casa, se presenta aquí en la capital del país, porque lo que está en juego es el nombre de Yucatán ante el mundo”, dijo el gobernador Joaquín Díaz Mena.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Casa de Yucatán, en la Ciudad de México, autoridades estatales destacaron que el encuentro internacional representará una oportunidad para impulsar la actividad ganadera, promover la calidad de los ejemplares producidos en la entidad y generar beneficios para los sectores hotelero, restaurantero, comercial y de transporte.

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El Dato: La entidad destaca en la crianza de razas Brahman, Nelore y Zebu, entre otras. Por su excelente estatus sanitario y calidad genética, exporta sementales a Latinoamérica.

La Feria Yucatán Xmatkuil 2026 se llevará a cabo del 6 al 21 de noviembre. En su edición anterior recibió a más de 3.5 millones de visitantes, por lo que se espera que este año vuelva a consolidarse como uno de los principales eventos del estado.

El Congreso Mundial de Brahman contará con la participación de representantes de más de 30 países, además de conferencias, exposiciones y exhibiciones de ejemplares.

Cabe mencionar que será la segunda ocasión que Yucatán albergue este encuentro internacional y la tercera vez que México sea sede desde que comenzó a celebrarse en 1982.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena (centro), con organizadores del evento y funcionarios estatales, ayer ı Foto: Especial

El gobernador destacó que la ganadería forma parte de la identidad productiva de la entidad, particularmente en las regiones oriente y sur, donde numerosas familias han mantenido esta actividad de generación en generación.

En ese sentido, Díaz Mena señaló que el congreso permitirá a los productores locales establecer relaciones comerciales, intercambiar conocimientos y ampliar sus oportunidades de crecimiento, además de posicionar a Yucatán en el mercado internacional.

El Tip: Se exhibirán en el evento cerca de 800 ejemplares de la raza Brahman (gris y rojo) de 85 ganaderías.

“Detrás de cada ejemplar que se va a exhibir en Xmatkuil hay familias del campo, ranchos del oriente y del sur del estado, trabajo de generaciones. Este congreso no es sólo una exposición: es la oportunidad de que el mundo conozca la calidad de lo que se produce en Yucatán y de que nuestros productores hagan negocios, aprendan y crezcan”, dijo.

El mandatario estatal destacó las condiciones de seguridad del estado para realizar este evento y afirmó que Yucatán registra la menor cantidad de víctimas de homicidio doloso, de acuerdo con cifras nacionales presentadas recientemente.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Ganado de Registro del Estado de Yucatán y vocero del congreso, Manuel Medina Castro, dijo que recibir este congreso por segunda ocasión tiene un significado muy profundo, ya que 22 años después regresa al estado.

“Volvemos a asumir esta responsabilidad con el mismo entusiasmo con mayor experiencia y con el orgullo de representar a nuestras familias ganaderas”, manifestó el gobernador, y añadió que en este espacio se podrán fortalecer los lazos entre los criadores de México y el mundo, además explicó que la raza Brahman representa adaptación, eficiencia y productividad, las cuales son cualidades fundamentales para enfrentar los retos de la ganadería.

Al tomar la palabra el secretario de Desarrollo Rural, Edgardo Medina Rodríguez, dijo que esta celebración reconoce el trabajo de la gente del campo y reúne lo mejor de su producción.

Agregó que en materia de sanidad se tiene garantizado el control y el manejo sanitario de los animales provenientes de distintas entidades, para ello se cuenta con espacios preparados para una recepción ordenada y segura.

El secretario de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo, destacó que la llegada de visitantes al estado de Yucatán en lo que va del año es de 1.8 millones de turistas y que se espera aumente con los próximos eventos.

“Tenemos muchos congresos nacionales particularmente del área médica, Yucatán es un gran receptor de convenciones y congresos, solamente hasta agosto teníamos ya 40 mil participantes en congresos, con lo que significa esto en cuartos ocupados y en derrama, también hay que destacar la llegada de cruceros, en lo que va de este año sumamos 400 mil pasajeros y esperemos este año rebasar el medio millón”, aseguró.

Finalmente, el director general del Instituto Promotor de Ferias de Yucatán, Alberto Basulto Soberanis, hizo un llamado a la ciudadanía a visitar Yucatán y ser parte de la fiesta, “que representa lo mejor de los yucatecos y su identidad”.

Agregó que habrá actividades musicales, entretenimiento, cultura, tradición y funciones para todas las edades.

Además habrá ocho grandes conciertos completamente gratis en el Centro de Espectáculos Montejo.

Entre los artistas que se presentarán están La Original Banda Limón, Reik, Haash, Matisse, Los Auténticos Caligaris y Grupo Cañaveral, entre otros

Al evento también asistieron la embajadora de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, Yahaira Grissel Pérez Contreras; el presidente de la Canacome, José Enrique Molina Casares, y el titular de la Representación del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México, Víctor López Martínez.