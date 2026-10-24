Beatriz Mojica encabeza Encuentro Estatal de Juventudes Morena Guerrero

La coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Beatriz Mojica Morga, encabezó este sábado el Encuentro Estatal de Juventudes Morena Guerrero, organizado por el Enlace Estatal de Jóvenes, Abel Basilio Victorio, con la presencia del Presidente del CEE de Morena Guerrero, Jacinto González Varona, y jóvenes de todas las regiones del estado.

Durante el encuentro, Abel Basilio afirmó que “Beatriz Mojica es una mujer que no le teme al territorio” y que las juventudes “caminamos con paso firme” y cierran filas en un solo bloque con la coordinadora.

Por su parte, Jacinto González destacó que la Cuarta Transformación abrió espacios a los jóvenes al reformar la Constitución para votar y ser votados desde los 18 años y ser Secretarios de Estado desde los 25, y puso como ejemplo a Mojica Morga, quien inició muy joven en la política.

Beatriz Mojica, coordinadora de Morena en Guerrero, durante el Encuentro Estatal de Juventudes Morena Guerrero. ı Foto: Cortesía

En su participación, Beatriz Mojica planteó que los jóvenes son protagonistas del cambio verdadero. Recordó que ella inició a los 15 años repartiendo volantes y pintando bardas, sin celular ni redes, originaria de la Costa Chica y criada en Tierra Caliente, en Ciudad Altamirano, hija de campesinos, y que estudió con becas en Toluca, Ciudad de México, España y Francia, donde recibió su primera computadora.

“Cuando llegué a Francia pensé ¿cuándo será posible que en México todos los jóvenes tengan una beca y una computadora? Tuvo que llegar la Cuarta Transformación para que todos tuvieran becas universales”, señaló, al destacar programas como “México Canta” y la necesidad de profundizar con beca universal en universidad y computadoras para estudiantes.

La coordinadora llamó a fortalecer el activismo físico y digital para defender la transformación y la soberanía nacional frente a los ataques de la derecha, y se planteó construir con las juventudes un proyecto de propuestas que se traduzcan en acciones concretas para que tengan una perspectiva de vida distinta.

El encuentro se realizó con la finalidad de fortalecer las estructuras del partido y consolidar la participación de las juventudes como protagonistas de la transformación en Guerrero.

cehr