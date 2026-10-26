Contrario al país, baja percepción de seguridad en Hermosillo y Nogales

La percepción de inseguridad en Sonora no ha cedido, ya que, por el contrario, dos de sus ciudades más importantes, Hermosillo y Nogales, registraron un aumento con el que alcanzaron el máximo punto de sensación de ese fenómeno en lo que va del presente año.

El repunte en dicho indicador en ambas ciudades va en sentido opuesto a la tendencia nacional, en la que la percepción de inseguridad se ubicó en 58.1 por ciento, que significa una reducción de 1.7 puntos porcentuales respecto a junio de 2026 y con lo cual representó el nivel más bajo registrado desde el inicio de esta consulta hace 13 años.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la ciudad sonorense con mayor aumento en el sentir de sus ciudadanos sobre la inseguridad, al comparar el segundo y tercer trimestres de 2026, fue Hermosillo, ya que pasó de un registro de 43.2 a 53.2 por ciento de habitantes que consideró inseguro vivir en la ciudad y con lo cual alcanzó el nivel más alto en lo que va del año, ya que en el primer trimestre reportó 47.8 por ciento.

El Dato: Según la ENSU del Inegi, 58% de las personas de 18 años en el país y más se sintió insegura en septiembre de 2026, frente a 63 por ciento en septiembre de 2025.

De acuerdo con la ENSU, la ciudad de Hermosillo se ubicó entre las áreas urbanas de interés con “incrementos estadísticamente significativos más altos en la percepción de inseguridad entre junio y septiembre de 2026”.

La encuesta de seguridad mencionó que, en comparación con junio, 16 áreas urbanas presentaron cambios estadísticamente significativos: 10 tuvieron reducciones y seis, aumentos, entre ellas Sonora y Nogales.

En el caso de Nogales, la percepción de inseguridad durante el segundo y tercer trimestre pasó de 38.8 a 40.7 y, de igual manera, se trata del máximo en lo que va del año, ya que en el primer trimestre registró 38.2 por ciento.

Otra de las ciudades de Sonora que califica la percepción de inseguridad el Inegi es Ciudad Obregón, la cual, aunque ha tenido una disminución al comparar el primer y tercer trimestre de 2026, sigue siendo la localidad con mayor nivel de inseguridad en el estado, al reportar 69.8 por ciento.

Ciudad Obregón también se ubicó entre las ciudades que superaron la media nacional, que fue de 58.1 por ciento, y se posicionó entre las primeras 20 ciudades del país más peligrosas para vivir, según sus habitantes.

10 Por ciento creció la sensación de inseguridad en Hermosillo

A nivel nacional, la encuesta encontró una diferencia por sexo, ya que 64.2 por ciento de las mujeres manifestó sentirse insegura en su ciudad, frente a 50.6 por ciento de los hombres.

En cuanto a lugares específicos, 68.7 por ciento reportó sentirse inseguro en cajeros automáticos ubicados en la vía pública; 61.8 por ciento, en las calles; 61.1 por ciento, en el transporte público, y 55.3 por ciento, en las carreteras.

Durante el tercer trimestre, 40.7 por ciento de los encuestados modificó sus hábitos respecto a llevar objetos de valor; 38.8 por ciento cambió rutinas relacionadas con permitir que menores de edad salieran sin compañía, y 35.8 por ciento ajustó sus hábitos de caminar de noche cerca de su vivienda.

La inseguridad que sienten los sonorenses coincide con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), en la que se registró un aumento en el porcentaje de hogares en el estado de Sonora con al menos una víctima de delito, al comparar 2024 con 2025.

La Envipe mencionó que, durante 2025, en el estado de Sonora se estima una tasa de 22 mil 433 víctimas por cada 100 mil habitantes, mientras que en el 2024 era de 23 mil 260 víctimas.

La encuesta estimó que la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes en el estado de Sonora fue de 23 mil 778 mujeres y 20 mil 910 hombres durante 2025, mientras que en 2024 la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes en mujeres fue de 25 mil 203 y para hombres, de 20 mil 984.

Los resultados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía también coinciden con las cifras oficiales, ya que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública menciona que en Sonora los delitos de feminicidio, narcomenudeo, violencia familiar y lesiones dolosas tuvieron un incremento, al comparar el primer semestre de 2025 y de 2026.

En el caso del feminicidio, se registra un incremento de 77 por ciento, toda vez que los casos pasaron de 9 a 16, mientras que el narcomenudeo registró un aumento de 28 por ciento, al pasar de dos mil 547 a tres mil 264 casos.

El delito de violencia familiar registró un aumento de siete por ciento, al pasar de dos mil 663 a dos mil 872, y las lesiones dolosas crecieron 25 por ciento, ya que pasaron de 638 a 800 casos.