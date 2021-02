AMLO ahorró 33 por ciento en gastos durante su primer año de gobierno

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que en su primer año de administración solo ejerció 800 millones de pesos, contrario al año 2018 de Enrique Peña Nieto cuando se gastaron mil 600 millones, una reducción de 33.33 por ciento.

“Ejercimos en el 2019, solo 800 millones de pesos, en 2018 con Peña Nieto se ejercieron 3 mil 600 millones de pesos, pero parece que ya se olvidó que se desapareció o se canceló el llamado Estado Mayor Presidencial. Cuidaban al Presidente 8 mil elementos, por eso ese enorme gastos, no yo no traigo guardaespaldas, el que nada debe nada teme”, destacó durante la inauguración de la ampliación de la carretera La Paz-Pichilingue en Baja California Sur.

Acompañado del gobernador Carlos Mendoza Davis, dijo que los ahorros que se han generado en su administración han alcanzado para invertir 35 mil millones de pesos solo a dar mantenimiento a las carreteras del país, “para que no haya baches, garantizar la conservación y buen estado de las carreteras y lo vamos a seguir haciendo, por ello me da gusto inaugurar la ampliación de la carretera de La Paz y tomo nota de sus peticiones en particular lo del libramiento, se va a revisar el proyecto y se va a apoyar las obras”.

AMLO aparece con cubrebocas en la inauguración de la ampliación de la carretera La Paz-Pichilingue

Andrés Manuel López Obrador llegó a Baja California Sur usando cubrebocas en todo momento y posterior a la inauguración lo retiro para hablar en el podio, pero siempre guardando la sana distancia.

Querían que el Presidente @lopezobrador_ usara el cubrebocas, pues ahí está. Ahora qué? Fachos necios pic.twitter.com/baelOQ76GB — Emman (@emmanuelriosa) February 21, 2021

Adelantó que este domingo supervisará el proyecto para crear una nueva planta en Baja California Sur de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que va a garantizar que no haya apagones y que siempre se tenga energía eléctrica.

Además reafirmó su compromiso de que no haya aumentos en el cobro de luz, pues van a seguir los subsidios en tiempo de calor, aun con la situación extraordinaria que se viene por la crisis en Texas y por la falta de gas.