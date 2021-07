Anuncia Astudillo reducción de delitos en Guerrero; víctimas de secuestro bajan 78%

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, aseguró este jueves que durante los años de su administración han disminuido dos de los delitos de alto impacto que más aquejaban a la entidad.

Durante la entrega de su Sexto Informe de Gobierno, el mandatario estatal aseguró que las víctimas de secuestro disminuyeron en 78 por ciento, además de que la entidad dejó de tener “el indignante” primer lugar en homicidios dolosos a nivel nacional.

“Disminuimos los delitos que más aquejaban a la sociedad, transformamos de raíz a nuestras fuerzas de seguridad, fomentamos la prevención del delito y fortalecimos el tejido social, mejorando las condiciones para combatir de origen las causas de la delincuencia”, aseguró el mandatario estatal.

Reconoció que cuando llegó al frente del estado, la situación era "alarmante", pues todos los indicadores de seguridad pública ubicaban a Guerrero como una de las entidades menos pacíficas del país.

El Gobernador resaltó, además, que el delito de lesiones dolosas se contrajo casi en 22 por ciento y el robo de vehículos disminuyó 49 por ciento en los últimos años.

"No olvidemos que hace apenas casi seis años Acapulco y Chilpancingo se hallaban entre las ciudades más violentas e inseguras de México y del mundo. No ha sido una tarea sencilla, mucho menos me atrevería a decir que está terminada; aún resta mucho por hacer", aseguró, al reconocer el apoyo de la sociedad y del Gobierno federal para hacer frente a los delitos en el estado, pues destacó que estos resultados obedecen a una tarea de coordinación entre los tres órdenes de Gobierno.

"La recuperación de la seguridad ha sido posible en buena medida gracias a las mesas de coordinación para la construcción de la paz. Hoy mismo, a las 8:00 AM, realizamos nuestra reunión que se hace de lunes a viernes", dijo frente a integrantes de su gabinete y representantes del Gobierno federal y del Poder Legislativo del estado.