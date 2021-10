Asume Carolina Viggiano presidencia del Colectivo 50+1, capítulo Hidalgo

La diputada federal Carolina Viggiano asumió la presidencia del Colectivo 50+1, capítulo Hidalgo, en una ceremonia al que asistieron mujeres de todos los sectores e ideologías políticas como alcaldesas, legisladoras, periodistas, abogadas, empresarias, representantes indígenas, entre otros, y que contó con la presencia y participación del gobernador del estado, Omar Fayad Meneses.

Destacó la presencia virtual de la presidenta nacional del colectivo, María Elena Orantes, así como de las consejeras del INE Carla Humphrey y Adriana Favela. También participó vía Zoom la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón. A través de la presencia virtual en Facebook y Zoom se conectaron 800 mujeres del colectivo de todos los estados de la República.

Participantes en el evento. Foto: Especial.

En el evento estuvieron presentes Claudia Corichi, Vicepresidenta de 50+1 Nacional, así como las presidentas de 50+1 Ciudad de México, Mariana Gómez del Campo; Ana Lilia Herrera, del Estado de México; y Lourdes Quintero, de Coahuila. Asimismo, asistió la senadora Xóchitl Gálvez, la diputada federal Margarita Zavala Gómez del Campo, Diva Gastélum, Sandra Shaddick, cónsul de Canadá, Lupita Jones, la diputada federal Norma Aceves, la diputada federal Montcerrat Hernández y la consultora Alejandra Sota. Además, estuvieron presentes dirigentes de la sociedad civil nacional e hidalguenses, académicas y representantes de comunidades indígenas.

Lupita Jones

En su mensaje, la política hidalguense reconoció que se han tenido avances importantes en la lucha por los derechos de las mujeres, sin embargo, advirtió que mientras el mayor número de pobres en nuestro país sean mujeres y no puedan acceder a su derecho a la salud, a una vivienda libre de violencia, mientras tengan que estirar la mano para pedir de comer, no lograrán su independencia y su autonomía, entonces todos los logros alcanzados en materia política no tendrán ningún sentido, enfatizó.

Aseguró que las mujeres no aceptan más discursos, lo que necesitan son más recursos para el acceso a sus derechos. El único discurso que convence a las mujeres es el de las acciones, no el de las buenas intenciones, puntualizó.

Anunció que, que para el capítulo Hidalgo, se han trazado diversos objetivos que ya se ha empezado a trabajar con propuestas concretas y que serán parte de su plan de trabajo que se irá fortaleciendo en la medida que muchas otras mujeres se incorporen al colectivo como ya lo han solicitado.

“Necesitamos seguir trabajando aquí en Hidalgo y en todo el país para promover un cambio cultural, que elimine estereotipos, y roles alimentados por la ignorancia, que normaliza la discriminación y que llevan a la violencia de género”, puntualizó.

El trabajo de este colectivo, añadió, es necesario y fundamental porque es al mismo tiempo un espacio de diálogo plural, abierto, que se nutre de la experiencia y conocimiento de muchas mujeres que estamos convencidas de que la mitad de la población no puede estar al margen del desarrollo y de las oportunidades, y mucho menos, ser víctimas de cualquier tipo de violencia.”

Se trata de fortalecer los mecanismos para prevenir y sancionar la violencia política de género, crear la fiscalía especializada en feminicidios del estado de Hidalgo, para que podamos juzgar con perspectiva de género.

Asimismo, impulsaremos un modelo de justicia que incorpore el empoderamiento de las mujeres como un mecanismo para salir del círculo de la violencia y en materia de procuración y administración de justicia, incorporar una perspectiva de género que tenga de lado todo lo que hoy hemos impulsado, todas las consideraciones que significa ser mujer en esta época.

Destacó la presencia del gobernador del Estado, Omar Fayad Meneses, a quien le agradeció su apoyo para sumarse al esfuerzo de hacer un Hidalgo más justo para las mujeres y niñas. Y destacó que a diferencia del gobernador hidalguense, estamos frente a un gobierno federal que “ignora las causas y problemas de las mujeres, que elimina recursos financieros, políticas públicas y programas con perspectiva de género”.

Por su parte Fayad Meneses coincidió con la ahora presidenta del Colectivo 50+1 en que se deben unir fuerzas para trabajar por los intereses y los derechos de las mujeres, cuya lucha, dijo, no tendrá fin hasta que todas ellas tengan acceso pleno a una vida libre de violencia y seguridad y en todos sus derechos.

Agradeció especialmente a las legisladoras federales a quienes pidió sumar todos sus esfuerzos en la discusión del presupuesto para el próximo año y que puedan conseguir recursos suficientes para impulsar el desarrollo de la entidad y para concluir obras y dar mantenimiento a carreteras y a la infraestructura en zonas metropolitanas.

