Asume Samuel García coordinación de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Conago.

En el marco de la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, asumió este lunes la Coordinación de la Comisión de Asuntos Internacionales de dicho organismo.

Al agradecer tal distinción, de ser desde hoy la voz de 32 gobernadores, Samuel García dijo que buscará potencializar a México hacia el exterior, ya que es el segundo país más potente económicamente de América Latina y ocupa el quinceavo lugar como potencia mundial.

"Aprovechar, potencializar todos los tratados económicos que tiene México, somos un país abierto, un país que tiene muchos tratados, no solo el T-MEC.

“Queremos los estados también ser parte de esas relaciones internacionales, bilaterales y en ese sentido esta Comisión dará impulso a muchas mesas como esta para estar platicando con Embajadores y con otros gobernadores de otros países, para ver cómo los Estados podemos aprovechar la potencia de estos tratados de libre comercio".

Comentó que a un año de ocupar la Gubernatura de Nuevo León ha participado junto a Jefes de Estado en la COP 26 de Glasgow, en Escocia; y recientemente en la COP 27 en Egipto, donde expresó su preocupación de que los gobiernos actúen de manera inmediata ante el cambio climático.

"Un segundo punto es abordar los temas como el cambio climático, me refiero al tema de energía, las energías renovables y me refiero a los negocios”, indicó.

"Nosotros creemos que esta Comisión de Asuntos Internacionales puede ser un canal para que todos los Gobernadores sigan estrechando mucha riqueza, pero nunca a costa del medio ambiente, siempre cuidando, cumpliendo la agenda 2030 y cumpliendo los compromisos que como país asumimos en Egipto; también no dejar de sumar a la agenda de medio ambiente desde los gobiernos locales, incluyendo a los municipios".

"Un tercer punto, creo que aquí voy a tener el apoyo de todos los colegas Gobernadores, es no dejar de promover a México, porque México es un país que tiene todas las características, todos los activos, dos mares, biodiversidad, ecosistemas, minerales, petróleo, energía renovable, calidad humana, turismo para seguir potenciando a nuestro país. No dejaremos en esta Comisión de promover todas las regiones, todos los estados, todas las latitudes y sobre todo ahora con un fuerte compromiso de no solamente hablar por Nuevo León, hablar por todos los estados de este gran país", añadió.

Como representante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Conago, el Gobernador anunció que realizará una gira por Europa donde visitará Madrid, España, y El Vaticano.

En febrero visitará Washington, D.C. y ahí sostendrá reuniones bilaterales con gobernadores tanto de Estados Unidos como de Canadá. Y para el primer semestre del 2023, viajará a algunas ciudades de Asia.

En el encuentro de la Conago estuvieron presentes el representante de la Embajada Estados Unidos en México, Garth Hall; el embajador de Canadá en México, Graeme Clark; el embajador de Egipto en México, Khaled Abdelrahman; el embajador de Dinamarca en México, Kim Højlund Christensen; el embajador de Palestina en México, Mohamed Saadat; el embajador de Turquía en México, İlhan Kemal Tuğ; la embajadora de Bangladesh en México, Abida Islam; la embajadora de Irlanda en México, Maeve von Heynitz; la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, entre otros funcionarios internacionales, así como Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca y anterior coordinador de la Comisión de Asuntos Internacionales; además de representantes de los 32 Estados de la República Mexicana.

