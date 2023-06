Se burlan de diputado de Morena por 'no saber leer'

El diputado morenista José Alberto Granados Fávila recibió burlas, luego de que se trabó varias veces al leer durante una reunión .

Fue en el encuentro de las comisiones unidas de Educación, Seguridad, Prevención y Reinserción Social del estado de Tamaulipas, que el diputado pronunció mal varias palabras mientras leía.

Lo anterior generó burlas entre sus compañeros, en un video que circula en redes sociales se puede observar como la persona que está sentado al lado de él no pudo contenerse la risa , por lo que el diputado Granados Fávila le tuvo que decir "cállate".

Este suceso ocurrió el pasado martes 27 de junio, Alberto Granados comenzó a leer de forma normal, sin embargo, en el desarrollo de su discurso comenzó a trabarse: "De igual manera las acciones señaladas, que en el marco legal reconoce a nivel nacional, la idren, idenocidad, de participación no aux, no auxiliar, si no protegi, protagoni, pro-ta-go-ní-ca, para...", dijo.

En redes sociales los cibernautas no hicieron esperar sus comentarios en forma de broma: "diputado de Morena en Tamaulipas hace el oso por no saber leer", "y todavía se ríe, vamos con las imágenes", "diputado José Alberto Granados Fávila, solo es un párrafo, no la vaya a cag*r", "se le lengua la traba", señalaron.

Diputado José Alberto Granados del @PartidoMorenaMx no sabe leer 🤔👇 pic.twitter.com/7JvAbXNAzi — OAXACA INFORMATIVO (@OaxacaInforma10) June 29, 2023

