Con Lorena Cuéllar cimbra el Tlahuicole ; 15 mil tlaxcaltecas la acompañan en cierre de campaña

El estadio Tlahuicole cimbró luego de que 15 mil tlaxcaltecas acompañaron a la candidata a la gubernatura de Tlaxcala, por la coalición “Juntos Haremos Historia por Tlaxcala”, Lorena Cuéllar Cisneros, a su cierre de campaña en la ciudad capital.

Lorena Cuéllar candidata de Morena a gubernatura

En un ambiente de alegría, la candidata morenista agradeció las muestras de apoyo y respaldo que le ha brindado los tlaxcaltecas en estos meses de campaña y destacó que su misión es construir un gobierno para la libertad y la justicia de todos y no para proteger la riqueza de unos cuantos.

En presencia de liderazgos de los partidos Morena, Verde Ecologista, del Trabajo, Encuentro Social y Nueva Alianza, diputados locales, y federales, así como autoridades de Morena, la candidata lopezobradorista afirmó que la transformación está por llegar al Estado, para que haya progreso y desarrollo a todos los tlaxcaltecas.

Vamos por la transformación de Tlaxcala; vamos a materializar los sueños de todos los Tlaxcaltecas y seamos la voz de todos aquellos que nunca han sido escuchados; vamos por un gobierno que PRIVILEGIE la salud preventiva y que amplíe la atención especializada en los padecimientos que más afectan a los tlaxcaltecas expresó.

Enfatizó que su administración promoverá la inversión y las actividades productivas; un gobierno que impulse el Desarrollo Regional y el reordenamiento urbano, que respete y promueva la libertad de expresión y que no criminalice la lucha social.

Vamos por un gobierno que vigile la contaminación y promueva la sustentabilidad, por un gobierno que garantice el respeto a los derechos humanos y que exija y promueva el respeto a las mujeres y a nuestros niños indicó

Puntualizó que corresponderá a los tlaxcaltecas con trabajo, honesto, comprometido y firme, donde no robar, no mentir y no traicionar al pueblo serán la constante de su gobierno.

Tienen en MORENA y en la Coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala” dijo, hombres y mujeres comprometidos con la transformación que nuestro Estado ha esperado por tantos años.

“Vamos a corresponder con lealtad y buenos resultados como lo hicimos en el 2018 a nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador”, aseveró.

Hizo un llamado a la unidad política y social del Estado al tiempo que dio la bienvenida a todos aquellos que quieran aportar para bien y, sin corrupción en su gobierno.