La corrupción es enemiga de la transformación del país: Armenta

En un ejercicio de honestidad, con un discurso firme, el senador Alejandro Armenta señaló que la “corrupción es un fenómeno sociológico que tiene que ver con un proceso disociativo, comprobado con estudios y hay que combatirla siempre; bajo esa lógica nosotros tenemos claro que la oportunidad que nos dan los poblanos es para luchar para erradicarla y que los equipos entiendan que se llega a servir, que la soberbia y prepotencia son males de todos, de sindicatos, del poder judicial, de gobiernos y que de eso, está harta la gente que quiere una transformación”.

Durante una reunión informativa sobre la Agenda Legislativa 2024, con liderazgos de Puebla capital y la zona metropolitana, el senador Alejandro Armenta lamentó que muchos ciudadanos hayan tenido que vivir este tipo de situaciones “a quien ha tocado la puerta de juez, de un presidente municipal, de un gobernante y que los reciba como si fuera semi Dios, eso molesta y frustra al pueblo, porque cuando se está en campaña los candidatos corren tras la gente, pero cuando llegan al poder la gente es quien tiene que correr tras ellos y eso tiene que acabarse”.

Con suma responsabilidad, el senador Alejandro Armenta reconoció a los presentes que estos temas “son muy fuertes, no se dicen en política, pero aquí estoy hablando con ciudadanos que exigen honestidad, que se enojan con razón cuando ven que la autoridad que eligieron se corrompe, que, en lugar de pensar en ellos, piensan en los negocios, en el saqueo y eso pasó en nuestro país durante muchos años, por eso desmantelaron PEMEX, las hidroeléctricas, pero no más”.

Mensaje de Alejandro Armenta. Video: Especial

“La corrupción”, dijo “es una deformación del poder que no podemos permitir; por el contrario, tenemos que entender que el poder se vuelve virtud sólo cuando se pone al servicio de la gente; aquí se trata que ganen los maestros, por ejemplo, con la construcción de escuelas, no el constructor que le da moches al político o hace amarres, porque esa es la corrupción que hace que no alcance el dinero y como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo debe ser consecuencia de la acción de vida y no un slogan de campaña y como yo soy un convencido de estos principios, no voy a traicionarlos”.

Finalmente, el senador Alejandro Armenta recordó a los presentes en esta reunión informativa sobre la Agenda Legislativa 2024, que quien “te pone en el cargo es el pueblo, el bastón de mando que entregan nuestros hermanos indígenas no es para que mande el tlatoani, sino para que obedezca y se gobierna obedeciendo, obedeciendo a la Constitución, y ahí no dice toda autoridad va a hacer negocio, o le va a quitar un centímetro a las carreteras para pagar deudas de campaña, no dice toda autoridad va a pedir diezmos, ahí dice que se debe velar por la gente, el desarrollo y oportunidades para todos”.

AM