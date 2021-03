COVID-19: Adultos mayores de Ecatepec exigen segunda dosis de vacuna

Decenas de adultos mayores de Ecatepec se manifestaron este lunes para exigir la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en la demarcación.

Desde la madrugada de este lunes, adultos mayores de 60 años acompañados por familiares acudieron a las instalaciones del Centro Deportivo y Cultural de las Américas, en donde hicieron largas filas.

Los adultos mayores explicaron que las autoridades les informaron que sería a partir del 22 de este mes cuando se les aplicaría la segunda dosis de la vacuna.

Para cuando la segunda dosis en ecatepec?

Ya hay gente formada, pues se les agendo con fecha de hoy la aplicación y no hay vacunas! — Lic. LaTuerta ☠ (@LaTuerta28) March 22, 2021

Desde las 5:00 de la mañana, algunos habitantes hicieron filas a las afueras del Centro Deportivo y esperaron por más de seis horas sin recibir información al respecto.

Sin embargo, horas más tarde, el gobierno municipal informó que desconoce cuándo llegará el siguiente lote de vacunas a la demarcación para aplicar la segunda dosis, por lo que pidió a la población mantenerse atenta al calendario de vacunación que se hará público en las redes sociales del gobierno municipal, una vez que lleguen las vacunas.

En redes sociales, usuarios externaron molestia ante la falta de la aplicación de la vacuna, toda vez que se les indicó que debían pasar máximo 28 días entre la aplicación de la primera dosis y la segunda.

"¿Saben algo de segunda dosis de vacunas en Ecatepec? Hoy debió comenzar y no sucedió. Hubo decenas de adultos en Las Américas desde las 5 a.m., y nada. No hay información", escribió un usuario identificado como Manuel Padilla.