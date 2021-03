COVID en Zacatecas: Engañan a adultos mayores con vacuna falsa

Adultos mayores fueron engañados con una convocatoria falsa en la que se anunció la supuesta aplicación de vacunas contra el COVID-19, en el municipio de Guadalupe, Zacatecas.

La información falsa se difundió por medio de una cuenta de Facebook, y provocó que decenas de personas de la tercera edad hicieran largas filas en al menos seis puntos del municipio en donde se aplicaría la vacuna.

Aunque por la mañana, autoridades del gobierno municipal alertaron a la población que la información era falsa, desde temprana hora de este jueves, adultos mayores hicieron filas en las comunidades de San Jerónimo, Cieneguitas, La Zacatecana, Casa Blanca, Tacoaleche y Zóquite, a la espera de las vacunas.

