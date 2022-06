Vecinos de Tlalnepantla denuncian que alumnos de una escuela están en riesgo por obras

Vecinos de la colonia Lomas Boulevares en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México advirtieron que una obra cercana a la Escuela Secundaria Jime Torres Bodet, esta poniendo en riesgo a los estudiantes, debido a que los deslaves por el paso de unidades pesadas ya cuartearon los muros del patio principal.

En entrevista con La Razón, Juan Manuel Aguilar, padre de una alumna explicó que en las cercanías se pretende levantar una obra de departamentos , pero el paso de camiones pesados ha ido desquebrajando cerros cercanos, ocasionando que las piedras lleguen hasta los muros de la escuela, peguen y estén en grave riesgo de caer.

“Claro que tengo miedo por mi hija y los alumnos, porque en cualquier momento el muro se puede venir abajo y poner en riesgo a los niños, pues en el patio principal es donde juegan en su receso, además que es una zona de paso regular para ellos y los maestros”, dijo.

A pesar de que las autoridades escolares han ingresado escritos al municipio, no ha habido mucho interés en el tema, pues solo ha llegado una patrulla a tratar de hablar con los trabajadores de la obra, la construcción se ha parado por momentos, pero no de manera permanente. “Lo que nosotros queremos es que las autoridades hagan algo al respecto, pues no queremos que lleguen ya hasta que algún estudiante haya fallecido, como pasa normalmente en todos los casos”, dijo el padre de familia.

Las autoridades escolares colocaron algunas cintas amarillas en el perímetro de la barda a punto de caer, pero los alumnos siguen jugando en las inmediaciones sin ningún tipo de protección o vigilancia, lo que es un peligro, ya que en cualquier momento puede caer por las fisuras que ya presenta.

Por otra parte, Verónica Téllez, vecina de Lomas Boulevares explicó que también se encuentran en riesgo varias casas, ya que los desgajamientos que se han ido dando, afectan a las casas, ya que las piedras han afectados portones, puertas y estacionamiento, pero advirtió que en caso de que no sigan las obras, también pueden resultar afectadas las personas en su integridad física.

De acuerdo a documentos que los vecinos hicieron llegar a este diario, el municipio de Tlalnepantla regaló una parte a la escuela, que es donde precisamente pasan los vehículos para llegar al predio en construcción ya que no hay otro sitio para que lo hagan.

Padres y vecinos denuncian que hay un riesgo real de que las obras y vibraciones sigan desgajando el cerro y poniendo en peligro a sus hijos.

La Razón busco al municipio de Tlalnepantla, pero no hubo respuesta.

FBPT