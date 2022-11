Diego Sinhue y Adán Augusto garantizan trabajo conjunto a favor por Guanajuato.

El gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se reunió con el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con el objetivo de garantizar la coordinación y trabajo en conjunto entre los gobiernos estatal y federal.

“El secretario Adán Augusto es un aliado de Guanajuato, es quien nos ha abierto la puerta en muchos temas. Tengo que reconocer al secretario porque siempre hay un diálogo permanente y su visita es muestra de esta apertura.

“Yo le propuse, hagamos un diálogo abierto con la ciudadanía y me dijo que sí de inmediato, eso se valora. Aquí en Guanajuato somos respetuosos de las instituciones, en Guanajuato se respeta al Presidente de la República y al secretario de Gobernación, pero también defendemos en lo que creemos”, dijo el gobernador.

“Yo reconozco el trabajo, la entrega, la dedicación de Diego. Me ha tocado ver algunos asuntos, me ha tocado verlos con Diego. Reitero, es la instrucción del Presidente de la República, con nosotros siempre encontrará la mano tendida, una mano dispuesta a ayudar, no nada más al gobernador, sino a todo Guanajuato”, dijo el secretario de Gobernación.

Foto: Especial.

En el tema de la seguridad, el representante del Gobierno federal también reconoció la coordinación y colaboración entre las instituciones y dependencias estatales y municipales con la Federación.

El suministro de agua potable fue otro de los temas abordados, ante la preocupación de los sectores económicos en el Estado una vez cancelada la opción de contar con agua de la presa El Zapotillo.

El gobierno del estado refrendó su disposición de llevar a cabo el proyecto Agua Sí Para Guanajuato, el cual consiste en contar con agua de la Presa Solís y garantizar agua por los próximos 50 años.

El Encuentro con la Sociedad Guanajuatense contó con la asistencia de aproximadamente 300 representantes de los diversos sectores de Guanajuato.

Foto: Especial.

Entre los sectores convocados a dicho encuentro están todas y todos los alcaldes, las y los diputados locales y federales, así como los senadores que representan al estado de Guanajuato.

Se convocó también a representantes del sector empresarial, industrial, comercial, religioso, educativo, agroalimentario y sindicatos, además de integrantes del gabinete del gobierno del estado, entre otros.

En el diálogo con representantes de los sectores convocados participó Héctor Tejada, presidente de CONCANACO y Servytur; Laura Torres, representante del sector turístico del estado; y Francisco López Tostado, representante del sector agroalimentario.

También tomó la palabra Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de la Universidad de Guanajuato y representante de las instituciones educativas de nivel superior; Adriana Cortés, directora de la Fundación Comunitaria del Bajío, representante de la sociedad civil organizada; y Guadalupe Fabela Pimentel, alumna de la Universidad de La Salle Bajío.

