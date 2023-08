EDOMEX: ¿Cómo cambio de secundaria a mi hijo, paso por paso?

Este 1 de agosto se dieron a conocer los resultados del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución 2023-2024, el SAID, para alumnos que entran a algún grado de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria en el Estado de México.

Si por algún motivo tienes que cambiar de escuela a tu hijo o hija y no podrás inscribirlo en la escuela en la que se quedó de acuerdo al SAID, deberás seguir algunos pasos, tomando en cuenta dos cosas sumamente importantes: una, el que acepten a tu hijo/hija en cualquier escuela depende de los lugares disponibles; y dos, que una vez realizada la solicitud de cambio de plantel, deberás estar consciente de que tu hijo o hija habrá perdido el lugar en la escuela en la que quedó de acuerdo al SAID.

¿Cómo solicito cambiar de secundaria a mi hijo, paso por paso?

La convocatoria del Programa de Atención de Educación Básica (PAEB) fue publicada este día, tras darse a conocer los resultados del SAID. Si necesitas un cambio de escuela, debes seguir estos pasos, tomando en cuenta que la asignación de plantel está sujeta a disponibilidad de lugares en la institución que elijas y que una vez realizada esta solicitud, tu hijo, hija o menor a tu cargo, perderá el lugar asignado mediante el SAID 2023.

Antes de iniciar tu registro al PAEB, debes tener a la mano la Clave Única de Registro de Población (CURP) de tu hijo o hija, así como la Clave del Centro de Trabajo de la escuela a la que quieres cambiarlo.

Primero, deberás hacer click AQUÍ; posteriormente deberás seleccionar la opción que más se ajuste a la situación de tu hijo de entre las opciones disponibles:

Si cuenta con folio SAID y requiere cambio de escuela.

Si su hija(o) estudia en una escuela pública o incorporada (particular) a la Secretaría de Educación del Estado de México y desea cambio a escuela pública.

Si el ciclo escolar anterior lo cursó su hija(o) en otro estado de la república.

Si su hija (o) estudia en una escuela particular no dependiente de la Secretaría de Educación del Estado de México y desea ingresar a una escuela pública.

Si es alumna (o) de nuevo ingreso a preescolar, primaria o secundaria y no cuenta con folio SAID.

Una vez que elijas la opción conveniente, llena el formulario con los datos que te solicitan. Después, escribe las opciones de escuela que hayas seleccionado. Tras haberlas escrito, envía tu solicitud y descarga tu comprobante.

El cambio de escuela se concretará de acuerdo a los lugares disponibles en las instituciones escolares. Especial

¿Cuáles son los requisitos para hacer la solicitud de cambio de secundaria en Edomex?

Clave Única de Registro de Población (CURP)

​Clave de Centro de Trabajo de la escuela a la que se desea inscribir

​Folio del comprobante de preinscripción SAID 2023 (sólo para quienes se preinscribieron y solicitan cambio de escuela)

​Datos de la madre, padre o tutor

¿Cuándo se abre el PAEB 2023?

El sistema para que puedas hacer tu solicitud de cambio de plantel estará disponible desde las 9:00 horas de este 2 de agosto y hasta las 00:00 horas del 27 de agosto, para hacer cambios de escuela en todo el Estado de México. Este sitio estará habilitado las 24 horas del día durante este periodo de tiempo, para que puedas realizar el trámite en el horario que más se te facilite.