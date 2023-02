Elección 2023: Alejandra Del Moral llama a priistas a estar “del lado correcto de la historia”

La precandidata del PRI al gobierno del Estado de México, Alejandra Del Moral, convocó a la militancia a colocarse “del lado correcto de la historia”, para defender al territorio mexiquense.

Ante la militancia tricolor de Texcalyacac, Xalatlaco y Tianguistenco, sostuvo que la unidad de los priistas con la sociedad y la generación de propuestas, es lo que permitirá que esta fuerza política consiga el triunfo.

“Quiero que seamos protagonistas del lado correcto de la historia, de que defendimos el Estado de México por amor a nuestra tierra, por amor a nuestras familias, por amor a nuestros hijos”, indicó.

Del Moral Vela enfatizó que se requieren priistas dispuestos a hacer una alianza amplia que vaya más allá de los colores del Revolucionario Institucional.

“Este es el proyecto de amor por el Estado de México. Quiero que me acompañen en esta batalla a construir y no a destruir, quiero que me acompañen a unir y no desunir el territorio mexiquense”, afirmó.

La precandidata priista destacó que el tricolor representa el proyecto que va a trabajar por el Estado de México y el priismo mexiquense demostrará que es el mejor priismo a nivel nacional.

Del Moral puntualizó que quienes nacieron, crecieron y viven en el Estado de México buscan que la tierra mexiquense siga siendo sagrada, cuidada y protegida.

