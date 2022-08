Enrique Alfaro asegura estar abierto al diálogo con el rector de la UdeG

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, aseguró en una carta al rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva, así como a la comunidad universitaria y a las y los jaliscienses, que su administración siempre estará abierta al diálogo, pero para hablar de las actividades sustantivas como lo es la de formar a los jaliscienses, no para negocios del grupo que controla a la casa de estudios.

En la misiva, manifestó que su respaldo a la UdeG ha estado presente desde cada puesto de gobierno que ha desempeñado, y ahora como mandatario estatal, es más el compromiso por que siga siendo el lugar donde cada día más jóvenes se conviertan en jaliscienses destacados y de bien.

“Desde cada responsabilidad que he tenido he apoyado a la comunidad universitaria y he demostrado mi cariño por la institución. Pero también siempre he levantado la voz y he luchado por que nuestra Universidad sea libre y cumpla con su función sustantiva respondiendo única y exclusivamente al interés del pueblo de Jalisco”, expuso.

Carta abierta a la comunidad universitaria y a las y los jaliscienses. pic.twitter.com/lvSbo0Ysto — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) August 30, 2022

Lo anterior, como respuesta a la invitación de Ricardo Villanueva al gobernador de Jalisco para hablar una vez más y trabajar en conjunto en favor de la educación e infraestructura para los estudiantes de la entidad.

En este contexto, Enrique Alfaro escribió que para que pueda darse el diálogo hay tres términos irrenunciables:

No habrá negociaciones con la Universidad de posiciones políticas en el gobierno No se asignarán recursos públicos para los negocios del grupo que controla la Universidad No habrá mesa de diálogo mientras los edificios universitarios estén vestidos con lonas llenas de mentiras, ni mientras los estudiantes y la comunidad universitaria estén siendo usados para, con engaños y desde la calle, seguir confrontando a la Universidad con el gobierno

“Lo que mi gobierno no va a permitir es que utilicen a la Universidad de todos los jaliscienses para hacer negocios y acumular poder. Así de claro”, reiteró el gobernador. Bajo este panorama, afirmó que el estado no le quitó ningún peso a la universidad y que la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo corroboró.

Puntualizó que, a pesar de las diferencias que pueda tener con el grupo que controla a la UdeG, siempre ha apoyado a la Universidad, incluso más de lo que por ley le corresponde.

Lo que quiero y busco como gobernador es que tu hijo y tu hija tengan un lugar en la Universidad. No quiero que cada año la UdeG rechace a la juventud que es el futuro de Jalisco simplemente porque prefiere invertir en conciertos de música, desplegados y marchas y no en profesores y aulas Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco

El mandatario despidió el documento diciendo que no quiere una universidad secuestrada, sino una institución que garantice la educación sobre intereses políticos particulares, por lo que se dijo listo para el diálogo.

“Mi padre fue rector y nunca haré nada que lastime la autonomía universitaria. Es momento de que la Universidad les sirva a los jaliscienses”, finalizó.

MAEP