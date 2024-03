Expertos en seguridad apoyarán a Libia Dennise García a generar estrategias con visión

Con el objetivo de dialogar desde la acción y la estrategia con visión de un ejercicio sistemático que permita ver los resultados, sesionó en la mañana de este martes por segunda ocasión el Consejo Consultivo Ciudadano para la construcción de la paz en Guanajuato, bajo el liderazgo de la candidata a la gubernatura, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

En la segunda sesión consultiva, se analizaron las propuestas que conforman el eje de “Seguridad y Paz de Guanajuato”, de la candidata de la coalición PAN, PRI y PRD.

“La gente no quiere ya más pretextos en el tema de competencias, ya están cansados de que les digamos, este delito le toca a la federación o este delito le toca al estado, la gente lo ve ya como un pretexto y tenemos que ser mucho más eficaces en el combate de los delitos, este es el planteamiento y se me lo permiten, estaré compartiéndoles una serie de reflexiones que he venido trabajando que me preocupan entorno a la realidad que hoy vive el estado y que hoy se traducen mucho en esto que estamos construyendo, pero que algunas otras no han logrado encontrar una respuesta y creo que sería muy importante con la visión que ustedes pueden tener para avanzar”.

Algunos de los puntos que se fortalecieron por el Consejo Ciudadano sobre las propuestas de la candidata en la segunda sesión fueron el priorizar y categorizar acciones, prevenir y mitigar delitos, implementar indicadores medibles, difusión simplificada de las estrategias y fortalecimiento del Centro Forense de Identificación Humana.

Libia mencionó que las propuestas de seguridad presentadas el primer día de campaña, se reforzarán con la escucha ciudadana en los municipios del estado y con el analisis en cada una de las mesas del Consejo Consultivo Ciudadano. Donde las realidades y problemáticas de cada municipio serán fundamentales para el planteamiento de acciones particulares para cada una de las nueve delegaciones en las que se dividirá Guanajuato.

“Hoy Guanajuato merece tener una estrategia que funcione, que sea medible, que sea real y que de resultados concretos a la gente”.

Libia comentó a los integrantes del consejo que ya se encuentra habilitada la página web soylibia.com en donde se puede consultar a detalle a través de la inteligencia artificial las propuestas según los intereses de los ciudadanos y que además ha servido para recoger varias propuestas que se estarán incorporando a la estrategia.

En la segunda sesión del Consejo Ciudadano estuvieron presentes: Alberto Capella, Secretario Técnico del Consejo; Maria Elena Morera Mitre de Causa en Común A. C.; Saskia Niño de Rivera, fundadora de Reinserta un Mexicano A.C.; Orlando Camacho, Presidente Fundación México SOS; Gustavo Rosas, Ex Funcionario CISEN; Francisco Rivas Rodríguez, Presidente del Observatorio Nacional Ciudadano; Eduardo Guerrero Gutiérrez de Lantia Consultores; Carlos Seoane Noroña, Socio Director en Seoane Noroña, Socio Director de Seoane Consulting Group; General Fabián Cárdenas, Policía Nacional de Colombia retirado; Francisco Zea, Conductor y Periodista; Guillermo Valdés, Ex Director del CISEN; Manuel Vidaurri Aréchiga, Profesor investigador en la Universidad La Salle Bajío; Olimpia Montoya Juárez, Representante del colectivo “Proyecto de Búsqueda Guanajuato” y Maria del Rosario Corona Amador, Coordinadora General de Campaña.