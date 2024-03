Fuego en 3 frentes afecta a mil 700 ha en Veracruz

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó sobre los daños causados por tres incendios activos en las Altas Montañas, que han afectado cientos hectáreas.

Por medio de un comunicado, la dependencia local detalló que en el polígono Maltrata-Nogales hay un control de 65 por ciento del siniestro y una liquidación de 50 por ciento. Las hectáreas afectadas son 950.

Precisó que en el caso de la zona Huiloapan-Mendoza, las llamas han afectado 650 hectáreas. En Soledad Atzompa el territorio afectado es de 70 hectáreas.

Por la tarde, el gobernador Cuitláhuac García mencionó que su administración investiga las causas de los incendios, los cuales ya son combatidos por bomberos y elementos estatales y federales.

El mandatario aclaró que, al momento, no hay víctimas mortales ni personas lesionadas a causa de estos incendios.

“Se mantienen dos refugios temporales, los cuales no han sido todavía utilizados, no ha habido ningún lesionado, no hay personas desplazadas. Solamente en cinco viviendas lo mejor fue que se retiraran de sus casas, porque en sus patios había presencia de fuego, no fueron afectadas sus casas, pero sus patios sí”, agregó el Ejecutivo local.

En confrencia, afirmó que su administración no permitirá que haya personas que provoquen incendios forestales debido al daño ambiental que ocasionan.

El mandatario señaló que antes de su gobierno, los helicópteros eran usados para viajes personales y ahora son ocupados para combatir las llamas. Dijo que hay un despliegue en conjunto con autoridades federales para atender los siniestros.