“No puede haber seguridad si no hay justicia social”, por eso queremos que continúe la Cuarta Transformación en todo el país: Claudia Sheinbaum

’’No puede haber seguridad, si no hay justicia social … Cuando hay desigualdad, cuando no se piensa en el bienestar del pueblo, siempre va a llegar la inseguridad’, destacó Claudia Sheinbaum durante su encuentro con simpatizantes y militantes de Moroleón, Guanajuato, a quienes describió como hombres y mujeres valientes.

Destacó que uno de los principales ejes que debe de tener continuidad dentro de la Cuarta Transformación es la garantía de una vida plena, feliz y sobre todo con igualdad de oportunidades, en especial de los jóvenes, ‘’habrá muchos que quieran acercarse al crimen organizado que les vende espejismos, porque es una vida de mucho sufrimiento".

Al respecto Sheinbaum Pardo, hizo hincapié en la necesidad de consolidar los logros de la 4T, impulsados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como el programa ‘’Jóvenes Construyendo el Futuro’’, a través del cual se busca abrir espacios de capacitación para encaminarse hacia mejores condiciones de vida, pues destacó que solo de esta manera será posible tener una nación de bienestar.

Entre los trabajos más importantes que se deben continuar del Movimiento de Regeneración Nacional, la aspirante a defender la continuidad de la transformación señaló la igualdad sustantiva y una vida libre de violencia, como prioridades centrales en la garantía de los grandes derechos universales del pueblo.

‘’Somos distintas a los hombres, pero tenemos los mismos derechos, tenemos derecho a la igualdad sustantiva … somos mujeres que echan para adelante a su pueblo’’.

‘’Las mujeres tenemos derechos, queremos que siga la Cuarta Transformación y queremos que haya espacio para las mujeres, la violencia contra las mujeres, los feminicidios, claro que se atacan con cero impunidad, pero en el fondo lo que hay que seguir hablando es que las mujeres no debemos ser discriminadas’’, aseveró.

Por lo anterior, subrayó que hoy México tiene la oportunidad de lograr convertirse un lugar en el que se sigan cortando los hilos de las grandes desigualdades que orillan a la violencia, a la discriminación y al machismo, pero en este sentido resaltó que para lograrse es vital seguir trabajando bajo los principios del Presidente; no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

‘’El presidente ha hecho muchas cosas y no podemos regresar al pasado, a un pasado de corrupción de privilegios, que tiene que haber continuidad de la Cuarta Transformación y nosotros venimos luchando con el presidente Andrés Manuel López Obrador por la justicia de México’’.

En el evento, Adrián Ortega Villalobos, en representación de los empresarios de la región, señaló que Claudia Sheinbaum es una mujer que representa la fuerza de las mujeres y hombres que conforman este municipio conocido como la capital textil del país, ‘’creemos y confiamos en ti’’, además le hicieron entrega de prendas bordadas y dulces típicos.

A su vez, la empresaria Adriana Roseliz, agradeció la visita de la doctora en energía, pues destacó que la tierra de Moroleón había sido olvidada por políticos de anteriores administraciones; ‘’le deseamos el mayor de los éxitos en su contienda, le deseamos que cada uno de sus planes siempre sea para el bien de este país, que es grande y lleno de riqueza’’.

Además, fue galardonada con el apoyo de los simpatizantes michoacanos quienes además de recibirla con abrazos y porras, también aprovecharon la ocasión para regalarle un pastel, con motivo de su cumpleaños el pasado 24 de junio.

