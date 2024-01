Naucalpan en cifra roja con 56% más homicidios

Las calles de la colonia Loma Colorada Segunda Sección del municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, lucen descuidadas. Por la calle Colina Azul transitan todos los días decenas de microbuses, los cuales deben sortear una gran cantidad de baches.

En ésta y otras vialidades es común ver personas que consumen sustancias prohibidas, mientras que la mayoría de los negocios cuenta con cámaras de vigilancia como medida preventiva y con rejas en el mostrador para evitar asaltos.

“Yo no me siento segura, de hecho, mi mamá ya casi no me deja salir por la tarde, porque hace unos días a una vecina se la llevaron y la violaron, no sé a dónde la fueron a tirar, la verdad, lo bueno fue que no la mataron, pero a partir de ahí, la verdad sí tenemos miedo”, dijo a La Razón una joven, quien pidió permanecer en el anonimato.

En esta demarcación, gobernada por la panista Angélica Moya Marín, los homicidios dolosos se dispararon 56 por ciento en el último trimestre de que se tienen registros.

De acuerdo con datos del Observatorio Nacional Ciudadano, entre septiembre y noviembre del año pasado se registraron 39 asesinatos, contra 25 del periodo inmediato anterior.

En el mismo lapso crecieron en total diez delitos, entre ellos el narcomenudeo, con 20 por ciento, ya que los expedientes pasaron de 30 a 36.

Una comerciante también narró a este medio que también se han incrementado las extorsiones, “yo no vivo aquí, vivo por Los Hornos y pues, mi vecino que vende tacos me comentó que lo estaban renteando, y que estaba pensando en mejor dejar el negocio, la verdad sí da miedo”.

Los feminicidios tuvieron un aumento de 200 por ciento, debido a que los casos pasaron de cero en el trimestre de junio-agosto a dos carpetas de investigación en el siguiente trimestre.

El delito de secuestro también registró un incremento del 100 por ciento, ya que los casos pasaron de cero a uno entre los trimestres antes señalados.

La violencia familiar tuvo un repunte de 17.5 por ciento, puesto que las carpetas de investigación pasaron de 438 entre los meses de junio-agosto a 515 en el periodo septiembre-noviembre.

El robo en transporte público también tuvo incremento, en este caso de 10.3 por ciento, debido a que los casos pasaron de 164 a 181 entre un trimestre y otro, mientras que el robo de vehículo se incrementó 3.2 por ciento, toda vez que los expedientes pasaron de 585 a 604 entre los periodos antes señalados.

También el robo con violencia registró aumento, ya que los casos pasaron de mil 230 en el trimestre junio-agosto a mil 251 en el trimestre septiembre-noviembre, lo que representa alza de 1.7 por ciento.

Asimismo, las lesiones dolosas —comunes en los enfrentamientos— crecieron 6.7 por ciento, ya que las carpetas de investigación pasaron de 695 a 742 entre los periodos antes señalados.

"Se roban los carros"

El señor Luis, habitante del municipio, comentó que “se están robando mucho los carros, hace unos meses se llevaron el de un vecino, es que no tenía dónde guardarlo, y a mi hermana, que vive por El Molinito, también hace dos meses le robaron su camioneta a punta de pistola y le pegaron, uno ya no sabe ni de quién cuidarse”.

El miércoles de la semana pasada, vecinos de Ciudad Satélite denunciaron en redes sociales que al menos tres residencias de la zona fueron asaltadas en los últimos días del año, por personas fuertemente armadas.

Señalaron que el modus operandi de estos delitos consistió en abrir las puertas con violencia, entrar, amagar a los residentes con armas de grueso calibre, tomar objetos de valor y huir en vehículos, a veces obtenidos en las mismas casas.

Las denuncias estuvieron acompañadas de un video en el que se aprecia cómo aproximadamente ocho personas se introducen a una vivienda para hurtar objetos de valor.