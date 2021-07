Jalisco prevé regreso a clases presenciales para el 30 de agosto con modelo híbrido y opcional

Jalisco sigue adelante en el regreso a clases presenciales. Este sábado, el Gobierno estatal anunció que el regreso a las aulas en educación básica será el próximo 30 de agosto, a través de un modelo híbrido y opcional para las familias, que permitirá tener clases presenciales, mientras que en educación media superior y superior se regresará a distancia en agosto y en septiembre de manera presencial.

La Universidad de Guadalajara comenzará su ciclo escolar 2021-B de forma virtual el 10 de agosto y será a finales de este mes cuando analice la posibilidad de iniciar la fase presencial el 15 de septiembre.

El mandatario agregó que la ruta paulatina de regreso a la presencialidad, implementada desde agosto de 2020 hasta la fecha, ha funcionado, ya que no se han presentado cadenas de contagios. El modelo que se presentó este sábado será evaluado, junto con el apoyo del magisterio, de forma permanente y puede sufrir cambios, según el avance y desarrollo de la pandemia en esta nueva ola.

Si estamos esperando el final del virus para regresar a clases nos podemos quedar esperando y eso no vamos a permitirlo. Vamos a tomar decisiones en los próximos días para evitar concentraciones en actividades que no sean prioritarias, podemos sacrificar otras cosas, menos el regreso de nuestras niñas y niños, de nuestros jóvenes, a las aulas. No podemos volver a encerrar a nuestros hijos, no podemos seguir viviendo con miedo