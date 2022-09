Gobierno de Nuevo León lanza campaña "Ciudadanos de 100", por el cuidado del agua

Con el objetivo de mantener el cuidado del agua de manera permanente en Nuevo León, el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda presentó la campaña 'Ciudadanos de 100'.

Ante funcionarios del Estado, organizaciones civiles y acompañado de Mariana Rodríguez Cantú, de AMAR a Nuevo León, el Mandatario señaló que es importante que como ciudadanas y ciudadanos aprendamos de las experiencias que dejó la sequía y evitemos pasar por una nueva crisis.

"Es muy importante que fomentemos una nueva cultura del agua y que lo que sucedió no quede como una anécdota, hay que actuar en consecuencia", declaró.

Ciudadanos de 100 - Samuel García y Mariana Rodríguez Foto: Especial.

"Nuevo León tiene ciudadanos de 100, vamos a hacer el esfuerzo de consumir 100 litros por día; si queremos que haya agua siempre, hay que cuidarla siempre", agregó.

El Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda también hizo un llamado a no desperdiciar el agua y adoptar acciones de ahorro de forma diaria.

Cerrar la llave al cepillarse los dientes, reciclar el agua de la lavadora, regar las plantas con agua reciclada y lavar el coche con cubeta, entre otras acciones destacó el Mandatario.

"Queremos mandar ese mensaje de que ya todos tenemos agua en nuestras casas, ya no estamos en crisis, pero ahora sigue lo más importante, que todos tenemos que poner el ejemplo para el cuidado del agua y ser Ciudadanos de 100 en todo", indicó.

"Vamos a ser ciudadanos que consumen menos de 100 litros al día y así vamos a garantizar que siempre haya agua para nuestros hijos, y para nuestros nietos", puntualizó.

Mariana Rodriguez Cantú, de AMAR a Nuevo León, confió en que la ciudadanía aprovechara la experiencia que dejó esta crisis, para concientizarse sobre la importancia del uso del vital liquido.

"Desde antes de esta crisis no éramos tan conscientes como lo somos ahorita... Si este sentón de realidad no nos ayudó para volvernos ciudadanos de 100, entonces no sé qué tipo de crisis necesitamos", mencionó Rodriguez Cantú.

"Debe ser una elección, una elección que toda la familia debe tomar para construir nuevos hábitos y una nueva cultura del ahorro del agua".

"Si todos somos parte del problema, todos somos parte de la solución, así que seamos ciudadanos de 100 en el agua y en todo".

Para ser un 'Ciudadano de 100', debes bañarte en 3 minutos, lavar tu vehículo con cubeta, cerrar la llave al lavarte las manos y dientes, reciclar el agua de la lavadora, no regar tu jardín, regar tus plantas con agua reciclada, reunir suficiente ropa y utilizar la lavadora en carga máxima, lavar los vegetales en un recipiente con agua y bajarle al inodoro solo cuando sea necesario.