Libia Dennise Muñoz Ledo destaca riqueza cultural y natural de Tierra Blanca, Guanajuato

Con porras, abrazos y entusiasmo, así recibió la militancia y simpatizantes panistas del municipio de Tierra Blanca a Libia Dennise Muñoz Ledo, precandidata a gobernadora, abanderada del Partido Acción Nacional.

Roberto Aguilar Mauricio, simpatizante panista de la Comunidad de Las Moras, mencionó algunas peticiones para la zona rural del municipio, como caminos y suministro de agua potable, además, expresó su apoyo al proyecto de Libia.

“Tenemos caminos deteriorados, la mayoría de la gente nos vamos para Estados Unidos y hacen falta proyectos productivos para las mujeres que se quedan solas, pero hay algo muy importante que nos hace falta: agua. Tierra Blanca está contigo, queremos una mujer gobernadora y la oportunidad la tenemos en este momento”, dijo.

María Isabel García Ramírez, simpatizante de la comunidad de Cerro Blanco, coincidió en la necesidad de un camino comunitario y proyectos hidráulicos para Tierra Blanca. “La verdad, lo que queremos es que no se olviden de nosotros, nos hace falta el camino desde el Xoconoxtle, Cerro Blanco y Ocotillo, todos esos caminos están deteriorados”.

Las voces de la militancia fueron escuchadas por Libia, quien prometió regresar en campaña para presentar propuestas que atiendan las necesidades expresadas.

“Quiero que me acompañen, que no me dejen sola. Voy a recorrer los 46 municipios de Guanajuato, no solo para que yo hable, sino para que ustedes hablen para que ustedes digan qué es lo que hace falta, qué podemos trabajar”.

“Yo sé que ustedes creen en este proyecto, que ustedes están aquí porque creen que un nuevo comienzo es posible y en Guanajuato hay muchas cosas que se han hecho bien, pero también hay muchas otras que necesitamos mejorar, y aquí estoy yo para trabajar por esas cosas que hacen falta”, dijo Libia en su mensaje.

La participación de militantes y simpatizantes ha sido constante en esta precampaña, por lo que Libia compartió su número de WhatsApp para recibir las propuestas, peticiones y comentarios de la familia panista.

La precandidata mencionó que el municipio de Tierra Blanca cuenta con una riqueza cultural y natural digna de ser conocida por los habitantes de todo el estado, a través de actividades que fomenten el turismo en cada comunidad.

“Tierra Blanca es un municipio hermoso, no es posible que haya guanajuatenses que no conozcan Tierra Blanca. Hay que traerlos para acá, para que coman la deliciosa comida que se come aquí, para que conozcan esta riqueza cultural y natural que ustedes tienen”.

JVR