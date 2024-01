“Limpiaré mi nombre”, dice rector de la UAS

Jesús Madueña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa temporalmente apartado de su cargo, afirmó ayer previo a una audiencia que las sentencias relacionadas con los autos de vinculación que fueron dictados en su contra llegarán pronto y que no descansará hasta limpiar su nombre.

También aseguró que quedará demostrada su inocencia y la de los otros integrantes de la comunidad universitaria que han sido imputados como parte de lo que calificó “una persecución política”.

Ante medios locales, el académico aseveró: “No voy a descansar hasta limpiar mi nombre y que se reconozca en el estado de Sinaloa, que no somos delincuentes, que no somos rateros, que no somos payasos, que no somos corruptos, como se ha dicho durante todo el 2023”.

Madueña hizo alusión a una resolución emitida el pasado 12 de enero por el titular del Juzgado Primero de Distrito, el cual declaró inconstitucionales las reformas a la Ley de Educación del Estado de Sinaloa.

Celebró que el hecho de que los abogados de la UAS hayan derrotado al Congreso local y a quien fue varias veces presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y enfatizó: “Hemos derrotado a todas aquellas voces que dijeron que la ley no violaba la autonomía universitaria”.

Señaló que desde el principio sostuvieron que la autonomía de la Universidad, respaldada por el artículo tercero Constitucional, fracción séptima, debía ser preservada. Por esta razón, decidieron afrontar la situación de manera directa, y hoy en día se celebra una sentencia histórica que válida esta postura.

“Hay que festejarlo compañeros, porque lo que ocurrió el día 11 es histórico, derrotamos a la mafia del poder con la ley en la mano”, dijo.