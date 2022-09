Mara Lezama llama a construir una acuerdo por el bienestar de Quintana Roo

María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, mejor conocida como Mara Lezama, se comprometió a encabezar un gobierno humanista “que luche contra los vicios del poder que no mienta, que no robe y no traicione al pueblo”, e hizo un llamado a todos los sectores a construir un acuerdo por el bienestar y desarrollo.

Un acuerdo, dijo, "en favor de la solidaridad, la sustentabilidad y la construcción de la paz".

Al rendir protesta como gobernadora de Quintana Roo para el periodo 2022-2027, explicó que se trata de conformar “un acuerdo entre hombres y mujeres para la construcción de una democracia participativa, para desarrollar el sector pesquero y hacer ecoturismo, entre otros factores.

La gobernadora indicó que llegó el tiempo de tomar decisiones políticas con sentido social y visión del futuro, para que Quintana Roo siga siendo el paraíso que siempre estuvo llamado a ser. Por ello, pidió dejar a un lado las diferencias políticas para construir un mejor estado.

Bajo el lema de “por encima de la ley nada ni nadie”, por el que se regirá su gobierno, Mara Lezama aseguró: “Como mujer voy a gobernar de manera distinta con un compromiso total y absoluto para erradicar las raíces de la desigualdad social, de género y la violencia contra las mujeres”

Al evento que se celebró en el Congreso del Estado se dieron cita dos corcholatas: Adán Augusto López, secretario de Gobernación, en representación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Además, también estuvieron presentes el exgobernador Carlos Joaquín y los gobernadores Julio Menchaca, de Hidalgo, Manuel Merino Campos, de Tabasco, Cuitláhuac García, de Veracruz, Layda Sansores, de Campeche, Cuauhtémoc Blanco, de Morelos, y Salomón Jara, gobernador electo de Oaxaca.

Durante su discurso, la novena mandataria en funciones en el país en estos momentos dijo “estar llena de orgullo por estar en la casa del pueblo” y por ser la primera mujer en ocupar “este honoroso cargo”.

“Encabezaré un gobierno que se caracterizará por el respeto a los tres poderes del Estado, porque de la mano del pueblo le daremos vuelta al tipo de gobierno neoliberal del pasado, donde la corrupción, la pobreza, la desigualdad, la destrucción al medio ambiente, se instalaron, pero acabaremos con ello”, aseveró ante los presentes a quienes aseguró: “nunca más un gobierno rico con un pueblo pobre” Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo

Mara Lezama rinde protesta como gobernadora de Quintana Roo. Video: Especial

Discurso de Marta Lezama durante su toma de protesta como gobernadora de Quintana Roo

Estar aquí me llena de felicidad. Es un honor, una altísima responsabilidad.

Estar aquí, en el Congreso, en la Casa del Pueblo, que el pasado 5 de junio mandató una transformación profunda, es una distinción y un compromiso de vida, que agradezco y atesoro.

Estar aquí, marca el final de un régimen y el inicio del gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo.

Por primera vez, una mujer es Gobernadora de Quintana Roo.

Por primera vez en nuestro estado, habrá un gobierno humanista y progresista.

Hoy, iniciamos el Gobierno de la Cuarta Transformación en Quintana Roo.

Una transformación profunda y radical que cambiará por completo los objetivos de la administración pública estatal.

Encabezaré un gobierno que se distinguirá por el respeto absoluto por la división de Poderes y los valores democráticos. Que enfrentará con carácter, inteligencia y honestidad, los retos de un estado que lleva décadas de crecimiento sin distribución: de muchas ganancias para pocos, y explotación y precariedad para la mayoría.

Sé que de la mano del Pueblo y los Poderes del Estado, le daremos vuelta a la etapa de gobiernos que durante muchos años, se beneficiaron haciendo negocios sin controles, vigilancia social y contrapesos.

Así nacieron y se profundizaron los problemas que más nos duelen: corrupción, pobreza, desigualdad, inseguridad, violencia de género, destrucción del medio ambiente, y rezago económico y social.

Así se gestó la ruptura del tejido social y el profundo abandono a los pueblos originarios mayas.

Por eso, frente a esta complejidad política, económica y social tendremos un gobierno que pondrá por delante aquellos que menos tienen, aquellos que merecen mejor.

Romperemos el molde de los gobiernos neoliberales alejados del pueblo, y al servicio de los intereses mezquinos de aquellos que solo se dedicaron a acumular privilegios.

Por eso, lo primero que haremos para concretar esta gran transformación, es un cambio de conciencias de la forma de ver y entender el servicio público.

El poder, como dice nuestro Presidente, Andrés Manuel López Obrador “debe ejercerse con sabiduría y humildad… y sólo adquiere sentido y se convierte en virtud, cuando se pone al servicio del pueblo”

Nuestra primera labor, en esta transformación profunda, es crear una nueva conciencia política y de servicio público que rompa por completo y definitivamente con el pasado; que cumpla con el “Decálogo de Principios y Valores del nuevo Gobierno”, y demuestre con hechos, que no somos iguales.

Quintana Roo está en un momento decisivo, en un punto de inflexión de su historia.

Nuestra pujante actividad económica basada principalmente en el turismo, no ha bastado para brindar crecimiento y bienestar a todos los sectores sociales.

Los andamiajes de este sistema económico están en un punto crítico.

En casi 50 años, Quintana Roo pasó de tener una población de 100 mil habitantes, a cerca de un millón 900 mil habitantes, y casi 15 millones de turistas al año, que, además de servicios turísticos, demandan servicios públicos, seguridad e infraestructura urbana de calidad.

Este proceso se vivió en paralelo a un cambio de paradigma económico en México, de apertura comercial y desmantelamiento estatal, con la llegada de personas sin arraigo, vínculo, ni interés en el desarrollo de la comunidad, generando un crecimiento económico que debilitó el tejido social y empresarial del estado.

Un modelo económico que desembocó en una espiral de desigualdad, pobreza, violencia y delincuencia.

El reto que tenemos por delante es consolidar la transformación que se vive en el país y llevar decididamente bienestar a todas las latitudes del estado, a cada hogar, a cada mesa, a cada familia..

Particularmente allí, donde por desinterés o apatía, los gobiernos corruptos dejaron sin oportunidades a la gente más necesitada.

Desde la campaña advertí que el modelo económico y social de Quintana Roo se había agotado… La pobreza, la marginación, la inseguridad se adueñó de gran parte de nuestra geografía y le arrebató el futuro a nuestra gente.

En un estado con la riqueza y los recursos que tenemos, que cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos estén bajo el umbral de la pobreza y no puedan cubrir sus necesidades básicas, es una clara señal de un terrible fracaso político, generado desde hace años.

Seremos un gobierno que tome las decisiones políticas e institucionales para aprovechar todo nuestro potencial productivo y conectar las zonas de alto desarrollo económico con aquellas que están marginadas.

Por eso, decidí convocar a un proceso amplio de diálogo social para construir, con la participación de todos los sectores, un Nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo de Quintana Roo, que nos permita avanzar hacia un futuro con prosperidad por supuesto que sí, pero con una prosperidad compartida.

Desafortunadamente, tras años de gobiernos neoliberales y la pandemia, el rezago en que se encuentra nuestro estado supera las capacidades del Gobierno y nuestro pueblo no puede seguir esperando.

No podemos seguir dándole la espalda a la pobreza y desigualdad, y es por eso que, desde esta tribuna le hago un llamado a toda la población a unirse en este propósito: a la sociedad civil organizada, a las y los empresarios, hoteleros, comerciantes, trabajadores, universitarios, a las comunidades originarias, a los productores, pescadores, investigadores, a todas y todos hoy les digo: es el momento de Quintana Roo y tenemos la oportunidad de dialogar, cooperar y comprometernos para ponerle fin a este modelo de exclusión.

El nuevo Acuerdo para el Bienestar y Desarrollo en Quintana Roo debe reflejar el compromiso e interés de todos los sectores sociales de trabajar conjuntamente para reconstruir el tejido social…garantizar la seguridad ciudadana, desarrollo compartido, sustentable y sostenible.

Un Acuerdo que materialice la convicción de transitar hacia un gobierno solidario, dedicando los recursos a cerrar las brechas de desigualdad y construir paz.

Un Acuerdo que finalmente ponga en el centro a los “pueblos originarios de la cultura Maya” con quienes tenemos una deuda que saldar… y que se comprometa con la igualdad entre hombres y mujeres.

A través de este Nuevo Acuerdo manifestaremos nuestra voluntad ciudadana de trabajar para construir una democracia participativa y de resultados, para abatir el rezago social, para aprovechar la vocación que tiene el estado y desarrollar el sector pesquero, para servir de puente comercial con Centro América, para convertirse en una potencia de ecoturismo y turismo cultural y arqueológico y para revertir el bajo o nulo crecimiento económico, la pobreza y las desigualdades sociales, que han afectado seriamente las condiciones de vida de muchos seres humanos.

Con este Acuerdo expresamos nuestra voluntad de coordinar los sectores público, social y privado… para adoptar un conjunto de compromisos colectivos, entre los tres órdenes de gobierno.. los tres poderes estatales y los sectores económicos y sociales para generar todas y todos juntos un desarrollo económico que genere mayor bienestar social en Quintana Roo.

Es el momento de tomar decisiones políticas con sentido social y visión de futuro, si queremos que Quintana Roo continúe siendo el paraíso que siempre estuvo llamado a ser.

Para atender al llamado del pueblo de Quintana Roo, es imprescindible hacer a un lado las diferencias y trabajar en función de objetivos comunes.

Es necesario entender que la solución de los retos que enfrentamos en los asuntos públicos nos compete a todas y todos, que demanda ciudadanas y ciudadanos participativos, no solo en las elecciones, sino en el ejercicio de gobierno.

Es hora de sumar esfuerzos para convertir a nuestro estado en el lugar que queremos para ésta y las futuras generaciones.

El Nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo de Quintana Roo materializa la propuesta de construir un gobierno de puertas abiertas, a ese al que me comprometí, aquí caben todas las expresiones sociales, políticas y culturales que quieran trabajar por un Quintana Roo para todas y todos y no para unos cuantos.

Para lograr la transformación profunda pondremos en marcha medidas concretas y redefiniremos los objetivos del presupuesto.

Lo orientaremos a nuevas actividades productivas, a fortalecer el campo y las comunidades rurales, y la protección social a los más desprotegidos.

Terminaremos con los privilegios de la alta burocracia, y el gasto excesivo en publicidad.

Hacer es mucho más importante que mostrar y difundir.

Y como el buen juez por su casa empieza, la austeridad republicana, empezará por mi oficina para encontrar las grietas por donde se ha ido el dinero del pueblo y destinarlo a áreas sociales y productivas.

Nunca más un gobierno rico con pueblo pobre. La austeridad republicana debe asumirse en los tres Poderes del Estado. Es una obligación, ética y moral.

Por eso presentaré una iniciativa para hacer posible la reducción presupuestal de Poderes y organismos autónomos, entre ellos, este el Poder Legislativo. Quizás muchos ciudadanos no lo sepan, pero hoy la Constitución impide tocar esos presupuestos.

Aún cuando el resto de la sociedad se encuentre en crisis, hay presupuestos intocables, y eso no es lo justo. No puede haber, de verdad no puede haber quintanarroenses de primera, insertados en la alta burocracia y que todos los demás sean quintanarroenses de segunda.

No pretendo debilitar ni poner en aprietos a ningún Poder, ni organismo autónomo, son fundamentales para nuestra democracia, pero todos y todas los servidores públicos estamos obligados a la austeridad y a una redistribución más equitativa, solidaria y con sentido social de los recursos públicos.

Y ese también fue un mandato popular el pasado 5 de junio.

No podemos decirle a los cientos de miles de quintanarroenses con necesidades básicas insatisfechas, que el Gobierno, su Gobierno, no puede atender esas necesidades porque hay una élite política que se apodera de los recursos públicos.

Quienes llegamos a un cargo de elección popular, en este último proceso electoral, no podemos fallar debemos construir como pilares de la transformación, la austeridad y el apoyo a los más necesitados.

No podemos, no podemos defraudarlos. No podemos darle la espalda al mandato que el pueblo nos otorgó. Que nadie se olvide de eso.

Vamos a poner en marcha de manera inmediata la Austeridad Republicana, realizaremos una revisión exhaustiva de las dependencias y entidades del gobierno del estado, que nos permita diseñar una administración eficiente y enfocada al desarrollo compartido.

Honraremos uno de los principios fundamentales de este proyecto de la Cuarta Transformación que dice: Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.

Iniciaremos una transición hacia un modelo de seguridad ciudanía, que además de contar con policías equipados y entrenados, atienda los orígenes de las causas de las violencias, establezca medidas preventivas y trabaje de cerca y con la participación activa de la comunidad.

Recuperaremos la confianza en la policía de Quintana Roo y garantizaremos el seguimiento a las denuncias.

Vamos a implementar el modelo de policía de proximidad social… para que la policía trabaje hombro a hombro con la comunidad, que se promueva su participación y co-construcción de seguridad en el territorio.

Y para que ello rinda frutos, debemos superar un modelo económico agotado, que ha generado mucha riqueza para algunos y mucha pobreza para muchos, dejando a la juventud sin opciones de futuro...

Se trata, no solo de una orientación distinta, sino de la voluntad política para enfrentar los desafíos de manera abierta, en un diálogo franco con todos los sectores de la sociedad para construir al Quintana Roo con el que soñamos.

La igualdad será el eje transversal de nuestro gobierno, y para cerrar las brechas de desigualdad social vamos a destinar el mayor presupuesto de la historia a la política social, fortaleciendo al gabinete social para canalizar ese gran esfuerzo.

Hay que dejar de lado el propósito electorero y político de la ayuda social, para convertirlo en la base y el pilar fundamental de la prosperidad compartida y la igualdad de oportunidades.

El Gabinete social será nuestra primera línea de defensa contra la desigualdad. No habrá, es imposible que exista una prosperidad compartida si hay quintanarroenses con hambre, sin acceso a servicios básicos, y sin posibilidad de estudiar y desarrollarse.

Vamos a garantizar una alimentación adecuada, vamos a crear la Agencia de Seguridad Alimentaria que se encargará de coordinar un sistema estatal de abasto a bajo costo en las zonas vulnerables del sur, centro y norte del estado, ampliaremos la red estatal de comedores comunitarios y públicos estatales y trabajaremos con el sector social y privado para fortalecer iniciativas como los bancos de alimentos.

La pandemia nos demostró lo vulnerable que es nuestro estado ante una crisis sanitaria, careciendo de los servicios de salud públicos y desafortunadamente persiste un desabasto de medicamentos en muchas de las clínicas y hospitales del estado.

Para atender rápidamente esta situación, vamos a crear en coordinación con todos los prestadores de servicios de salud públicos estatales y federales en el estado, un Sistema Estatal de Información de Abasto de Medicamento y un mecanismo de financiamiento mixto, esto permitirá canalizar los recursos necesarios para que en ningún rincón del estado las personas se queden sin acceso a medicinas.

Además vamos a fortalecer la infraestructura de salud, y así ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios.

La educación es central. Tengo claro que el camino hacia la igualdad de oportunidades es la educación… la educación pública es el mayor compromiso del estado a favor de la igualdad, ahí se gestan las oportunidades, ahí es donde empieza realmente la prosperidad compartida.

Por eso, garantizaré que nuestros estudiantes tengan las mismas posibilidades, para ello trabajaremos para que todos los planteles de educación pública del estado tengan acceso a internet…

Vamos a llegar a las comunidades con mayor rezago con la Canasta Básica Digital, que incluye el acceso a una tableta electrónica, un plan de conectividad a internet y un paquete de software para que cada estudiante de esas comunidades con mayor pobreza en Quintana Roo…

Vamos a incrementar la cobertura de la educación de nivel superior en zonas vulnerables, mediante un modelo académico a distancia basado en el uso de tecnologías de la información y la comunicación…

Vamos a impulsar las clases de inglés en las escuelas públicas de todos los niveles educativos de Quintana Roo, para dotar a nuestra niñez y juventud de mayores capacidades y mejores oportunidades en un estado en donde la actividad turística es esencial y la principal.

Debemos tener en claro que ésta no es la tarea de una persona… ni de un equipo de gobierno… y ni siquiera de una sola fuerza política, por abrumador que sea el respaldo popular que tenga….

En las pasadas elecciones logramos el 57 por ciento de los votos de las y los quintanarroenses… y eso es un motivo de orgullo, pero sé que requerimos del cien por ciento de las voluntades si queremos resolver los profundos problemas que enfrenta el estado…

Necesitamos de todas y todos…y un lugar central de ese compromiso lo debe asumir nuestro sector empresarial…

La pandemia desnudó por completo las debilidades del modelo de desarrollo.

Si bien la recuperación económica ha sido vertiginosa para el sector empresarial; también tenemos que hablar de la precariedad que aún sigue golpeando a las y los trabajadores…

Las estadísticas dicen que tenemos un estado que continúa creciendo de manera firme, pero tenemos a decenas de miles de trabajadoras y trabajadores de la industria turística no ganan lo suficiente para superar la línea de pobreza….

Necesitamos de la colaboración de las y los empresarios, de mayor compromiso social que estoy segura, contaremos con su voluntad. Crecimiento sí, pero con prosperidad compartida.

Hace 30 años soy una luchadora social y he visto a muchas empresarias y empresarios actuar a favor de la gente, apoyando las causas sociales. Hoy los necesitamos más que nunca.

Hay que entenderlo bien… a todos nos lastima, tarde o temprano, la falta de justicia social. Todos sufrimos, en mayor o menor medida, sus efectos.

Por eso hoy les pido su apoyo y participación para transformar el modelo económico y social de Quintana Roo…y para poner en marcha la transformación.

De mi parte, me comprometo a hacer un gobierno transparente, un gobierno honesto…eficiente…moderno…y con sentido social que luche contra la corrupción y los vicios del poder…

Un gobierno que no mienta, no robe y no traicione al pueblo.

¡Qué tenemos frente a nosotros?, tenemos un gran desafío, pero estoy convencida de que el camino es la honestidad, la perseverancia, la creatividad y el trabajo en equipo… y por eso tomaré las decisiones con responsabilidad, con carácter, para cumplir con la expectativa y las necesidades del pueblo de Quintana Roo.

Como mujer, voy a gobernar de manera distinta. Con un compromiso total y absoluto en modificar las raíces de la desigualdad social, de género y la violencia contra las mujeres.

Violencias exacerbadas por el machismo y la misoginia arraigadas en nuestra cultura, y multiplicadas por muchas personas que no querían que las cosas cambiaran. .

Trabajaremos para mejorar las capacidades y condiciones concretas de las mujeres, para que puedan tomar libremente las decisiones que afecten sus vidas. Esto es, que todas las mujeres tengan autonomía económica, personal y política.

Será muy importante impulsar la autonomía económica de las mujeres, que implica la capacidad para generar ingresos y recursos propios a partir del acceso a educación y capacitación, a capacitar, a un trabajo digno, así como una nueva distribución del trabajo doméstico y de cuidados con la participación del Estado, las empresas y la sociedad.

De igual modo, garantizar la autonomía personal de las mujeres, generando condiciones para su seguridad y una vida sin violencia, sin violencias en la casa, la calle, la escuela o el trabajo. Tenemos que construir espacios incluyentes y condiciones urbanas de igualdad.

Para ello será muy importante la coordinación con las y los presidentes municipales y sus cabildos, quienes estoy completamente segura que pondrán todo de su parte, vamos a trabajar en equipo.

Y como un tercer elemento de esta perspectiva transversal de mi gobierno, vamos a impulsar la autonomía política de las mujeres, fomentando su participación activa en el gobierno y todos los sectores sociales, y garantizando su intervención en la toma de decisiones públicas.

Empezando por la paridad en el gabinete, hasta la promoción de la participación de niñas y jóvenes en el diálogo con mi gobierno.

Tengo la convicción de que nosotras, las mujeres, somos responsables, tenemos capacidades y una sensibilidad distinta para administrar, para administrar, gobernar y para decidir de manera justa.

Estoy convencida que una política social que tenga a la mujer como piedra angular, será de alto impacto y generará un cambio en todos los ámbitos de la vida en Quintana Roo.

En suma, diseñamos una nueva política de igualdad de género que apunta a que todas las mujeres en Quintana Roo tengan un futuro con las mismas oportunidades que sus compañeros, acceso a educación, tiempo y reconocimiento social y económico, así como representación política.

Y ello se verá reflejado en un potente paquete presupuestal para las mujeres que incluya becas escolares, acceso a estudios clínicos y servicios de salud especializados, programas de incentivos a los emprendimientos, apoyo al transporte de las madres trabajadoras.

En materia de bienestar, vamos a empezar por nuestras mujeres, para que tomen libremente las decisiones que afecten sus vidas. Que vivan las mujeres!

Trabajaremos de la mano con el Gobierno Federal para mejorar la seguridad pública y social, así como para concretar todos los proyectos de infraestructura y desarrollo para nuestro estado.

Y en ese sentido, quiero aprovechar desde aquí, para agradecer el compromiso y el cariño de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador con el pueblo de Quintana Roo. Su apoyo incondicional en los momentos mas relevantes para nuestro estado, es invaluable.

Se que el desafío es muy difícil. Los recursos son limitados y el estado lo sabemos desde hace años atrás. adquirió deuda de manera irresponsable. Lo sabemos, claro que lo sabemos porque está en los números y en los bancos, aparece en nuestras cuentas.

Pero soy una mujer que ha sido, durante 30 años, una luchadora social.... Convencida de que el camino es el de la cultura del esfuerzo... la honestidad... la perseverancia., el de la creatividad y el trabajo en equipo...y por eso, aún ante esa circunstancia compleja, vamos a tomar las decisiones que haya tomar, con responsabilidad y carácter, para cumplir con la expectativa de la sociedad.

Dije el pasado 5 de junio que tengo muy claro que ganar una elección no es otra cosa que asumir el mandato del pueblo... y estoy decidida y comprometida a hacerlo. No les voy a fallar.

Lo primero que tenemos que hacer.. lo se... es erradicar el cáncer social de la corrupción... ahí está nuestro principal reto.

Por eso cada acción de mi Gobierno se va a regir por el principio de que al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie.

Con apego a mis convicciones, me comprometo a no permitir que se hagan negocios al amparo del poder público, lo digo hoy, ..Aquí… ante el pueblo quintanarroense… y el que avisa no traiciona….

No voy a tolerar ningún acto de corrupción, no voy a tolerar la prepotencia del poder con el pueblo., no voy a tolerar que los amigos y familiares del poder se sirvan del presupuesto y de las influencias. No voy a tolerar la apatía. No voy a tolerar la desidia en el ejercicio público. Ese es el mandato que nos dio el pueblo y, como dije, lo voy a cumplir.

Sé que a pesar de las dificultades nos espera un futuro próspero, .el pueblo de Quintana Roo es valiente y decidido. Crecimos enfrentando y superando crisis de todo tipo y ninguna nos venció y ninguna nos vencerá. Quintana Roo es fuerte esta hecho de mujeres y hombres extraordinarias.

De mi parte, me comprometo a cumplir con el mandato del pueblo y a estar a la altura de las expectativas que han depositado en este proyecto, pero insisto lo tenemos que hacer juntas, lo tenemos que hacer juntos.

Se los dije y lo repito, amor con amor se paga.

Se los digo fuerte y claro como la primera gobernadora de Quintana Roo yo no le voy a fallar al pueblo de Quintana Roo.

¡Viva Quintana Roo, viva México!

