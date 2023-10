Alertan para que no entregues documentos para registrarte a 'Mujeres con Bienestar'

"Mujeres con Bienestar" es uno de los programas más esperados por las mujeres en el Estado de México, a partir de la llegada de la maestra Delfina Gómez como gobernadora de la entidad y luego del anuncio de la finalización del Salario Rosa, implementado por el gobierno anterior encabezado por Alfredo del Mazo.

Ante el interés creciente de las mexiquenses, no faltan personas que busquen un beneficio a través de acciones como fraudes o robo de información, sobre todo con aquellas habitantes del Estado de México que están menos informadas o actualizadas al respecto. Ten cuidado, recuerda sólo informarte por las vías y canales de comunicación oficiales o medios de comunicación veraces como La Razón.

No entregues documentos a nadie

La alerta la hizo hace algunas semanas la propia gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, quien avisó que tras la salida de Alfredo del Mazo, terminaba el llamado "Salario Rosa" y que se implementaría posteriormente el programa integral "Mujeres con Bienestar".

La gobernadora indicó que no se dejaran engañar por personas que quisieran sacar provecho de su información para evitar tanto los fraudes como los robos de datos.

Recientemente en redes sociales circuló un comunicado en donde se indica lo siguiente: "No caigas en estafas o robo de información, el programa 'Mujeres con Bienestar' impulsado por el nuevo Gobierno del Estado de México a través de su Secretaría del Bienestar, aún no se apertura, por lo tanto no entregues ningún tipo de documento personal a ningún líder social, servidor público o cualquier otra persona y mucho menos aceptes dar dádivas para pertenecer al programa, recuerda que los programas son totalmente gratuitos. Es importante que se valide la información a través de las páginas y comunicados oficiales. Te invitamos a denunciar oportunamente".

El comunicado fue presuntamente enviado por la Dirección Regional de los Programas Federales para el Bienestar, aunque esto no ha podido ser comprobado. De cualquier manera, en semanas anteriores, las autoridades mexiquenses piden a las mujeres que no se dejen engañar.

Este es el presunto comunicado que circula en redes sociales. Especial

¿Cuándo inicia el registro para 'Mujeres con Bienestar'?

El registro para el programa "Mujeres con Bienestar" que sustituye al Salario Rosa, todavía no se da a conocer. Las fechas y los documentos que deberás llevar para dicho registro se revelarán en breve por lo que se invita a estar pendiente de los canales oficiales del Estado de México y de La Razón.,