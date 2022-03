Gobernador de Querétaro afirma que hechos en Estadio Corregidora no quedarán impunes; confirma 26 heridos

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, informó que son 26 personas las que resultaron heridas en la pelea ocurrida este sábado en el estadio La Corregidora, en el partido entre Los Gallos Blancos y el Atlas, la cual afirmó " no va a quedar impune ".

En conferencia de prensa, Mauricio Kuri señaló que son 24 hombres y dos mujeres los que resultaron lesionado s , de los cuales tres siguen graves y tres más ya fueron dados de alta .

"Condeno y lamento muchísimo lo sucedido. Me siento ofendido e indignado, muy dolido y muy entristecido, esto no va a quedar impune. Me quiero dirigir a ti, criminal. Voy a dar contigo, no mereces estar en las calles queretanas y no lo vas a estar más"