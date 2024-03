Quienes quebraron el ISSET deberían pedir perdón al pueblo: Javier May

Quienes cambiaron la ley y quebraron el ISSET deberían pedirle perdón al pueblo en vez de andar diciendo que ahora sí les interesan los trabajadores, aseveró Javier May Rodríguez, candidato a gobernador de Tabasco.

Durante su recorrido de campaña por Macuspana, el abanderado de Morena, PVEM y PT señaló que la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco fue una injusticia para la clase trabajadora, maestros y servidores al servicio del estado.

Javier May se comprometió a administrar los recursos con responsabilidad. "Sigamos haciendo historia en Tabasco".

“El pueblo no olvida quiénes quebraron al ISSET”, recalcó al indicar que la oposición no presenta propuestas y sólo se dedica a hacer una campaña de denostaciones y mentiras, pues no tienen idea de lo que significa servirle al pueblo.

Destacó que, en su caso, presentó 50 compromisos al pueblo de Tabasco, entre los que se incluye aplicar una estricta política de austeridad republicana, administrando el presupuesto público con responsabilidad y honestidad.

Recorrió Macuspana. Sigamos haciendo historia en Tabasco.

Además, rendir un informe trimestral al pueblo sobre la situación financiera del estado y someterse a la revocación del mandato al tercer año de gobierno.

Javier May inició su recorrido por Macuspana con una visita casa por casa en la cabecera municipal y posteriormente sostuvo un encuentro con el magisterio; por la tarde realizará tres mitines y dos reuniones vecinales.