Ricardo Gallardo anuncia plan maestro emergente para facilitar empleo en SLP

En cumplimiento a sus compromisos, para incrementar el nivel de ingresos de las y los potosinos tras los estragos de la pandemia por COVID-19, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció un ambicioso plan maestro emergente de empleo para dar trabajo a las familias de la entidad.

Dicho plan incluirá capacitación para quienes la necesiten, con la finalidad de que nadie se quede sin un trabajo bien remunerado.

Ricardo Gallardo anuncia plan maestro para garantizar empleo en SLP. Foto: Especial

El mandatario estatal reveló que todas y todos podrán acceder, por igual, al beneficio de contar con una fuente de empleo digno y bien remunerado, por lo que “ya no habrá excusa ni pretexto para quienes en el peor de los casos, se escudan a delinquir, porque no tienen o no encuentran trabajo”.

Anunció que a partir del 10 de febrero arrancará el programa, que se denominará “La Secretaría del Trabajo te da trabajo”, a través del que se buscará ofertar este año inicialmente más de 20 mil plazas bien pagadas, para las cuales se cuenta ya con alrededor de siete mil solicitudes por igual número de personas.

Tan solo en la recién iniciada ampliación de la firma japonesa Daikin, que generará dos mil 500 empleos, y el sector industrial, comercio, servicios y turismo de igual forma participará en emplear a todos aquellas potosinas y potosinos que ocupen trabajar, programa que coordinará la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Estatal (STPS).

Gallardo Cardona detalló que será a través de una línea telefónica, que está por definir, las y los interesados podrán solicitar que se les contrate, diciendo qué sabe hacer.

“Si no saben algo específico se les va a capacitar y enseguida emplear para que ya no tengan complicación en andar consiguiendo trabajo; a ninguno de los anteriores gobernadores les importó hacer algo por este segmento de la sociedad, solo habría el cajón y agarraban lana, pero nunca se ocuparon de cubrir la necesidad de la gente, que es el trabajo” Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí

Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, junto al canciller Marcelo Ebrard. Foto: Especial

