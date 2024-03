“Salgamos a votar con Fuerza y Corazón por Guanajuato”: Libia Dennise García

“Yo les quiero pedir su confianza y salir a votar por esta coalición ‘Fuerza y Corazón por Guanajuato’. Si ustedes me dan su confianza, yo no les voy a fallar, si ustedes caminan conmigo, aquí me van a tener como su Gobernadora caminando sus comunidades”, expresó Libia Dennise García Muñoz Ledo en su visita a Ocampo y San Felipe.

“Con su apoyo y confianza seré su Gobernadora”, Libia a las y los ocampenses

El viento matutino de Ocampo agitó las banderas rojas, azules y amarillas, mientras que en la Plaza Principal se respiraban aires de unidad por un nuevo comienzo.

La candidata subió al escenario en medio de un ambiente de esperanza.

“Prometimos que íbamos a estar cercanos a la gente como se debe de hacer una campaña, caminando los municipios”, exclamó Libia ante la ovación de las y los ocampenses.

La candidata a Gobernadora se comprometió a mejorar los servicios de salud en esta zona del estado y llevar más oportunidades de educación para la niñez y juventud con las escuelas de tiempo completo y becas de primer empleo.

Los aplausos de las y los presentes se escucharon cuando Libia dijo que trabajará para mejorar la calidad de vida de las comunidades, con mejores caminos, servicios de salud, drenaje, electrificación y agua potable. “Voy a ser una Gobernadora que seguirá caminando las comunidades de Ocampo”, dijo.

Los corazones sanfelipenses se unen en un solo latido por Libia.

Posteriormente, simpatizantes del proyecto que encabeza Libia se dieron cita en el Jardín del Pueblito del Municipio de San Felipe, para escuchar las propuestas de la candidata.

Apoyos a las mujeres y créditos para comerciantes, emprendedoras y artesanos, fue el compromiso que hizo Libia, aunado a trabajar para mejorar la atención médica en San Felipe.

Estamos por elegir el futuro que queremos para Guanajuato y yo estoy segura de que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Hoy estamos aquí el PAN, PRI y PRD, y si vamos juntas y juntos no hay quien pueda con nosotros. Aunque los de enfrente le traen ganas a Guanajuato porque aquí no han podido entrar, y qué creen… Se van a quedar con las ganas , expresó la candidata a Gobernadora ante el respaldo de las y los sanfelipenses.

“Es un gusto enorme que Libia esté con nosotros, no solamente representando a las mujeres, sino a las familias guanajuatenses con la sencillez que le caracteriza. Me gusta que tres partidos respalden a Libia, porque es tiempo de trabajar por Guanajuato y no por los colores”, puntualizó Guadalupe Carranza Flores, una de las personas que acudió a este encuentro con Libia.

El cariño de la gente de San Felipe fue evidente, pues además de las porras y gritos de apoyo a Libia, el señor Juan Manuel López, oriundo de este municipio le compuso un corrido a la candidata inspirado en el carisma de Libia y la confianza que las y los guanajuatenses le tienen.

“Estoy muy emocionado de que Libia me escuchara, me inspiré en el cariño que nosotros le tenemos y yo pienso que ella sí va a trabajar duro para hacer bien las cosas por Guanajuato”, expresó el autor del corrido.

La agenda de Libia de este martes continúa con los encuentros ‘Claro que Podemos’ en los municipios de San Diego de la Unión y Dolores Hidalgo, C.I.N.

