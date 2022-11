Samuel García propone que gobiernos locales se alineen a programas de medio ambiente.

Como presidente de la Compact of Governors, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, propuso en el marco de la COP 27, que las administraciones sub nacionales se alineen a los programas globales Race to Constitution, Race to Finance y Race to Conservation.

El Mandatario estatal explicó que a través del Race to Constitution se busca respetar los derechos de los ciudadanos y al mismo tiempo los derechos de la naturaleza.

“Es un proyecto para que los estados en nuestras Cartas magnas tengamos reconocidos los derechos de la naturaleza y que los mismos sean a la vez derechos humanos exigibles ante tribunales”, informó.

“Promulgamos en Nuevo León una nueva Constitución, la última fue de 1917, entonces imaginen un estado viviendo con un marco normativo de hace 105 años, hoy Nuevo León ha sido un ejemplo nacional con una Constitución verde y federalista.

Combatir la crisis climática solo será posible si trabajamos juntas y juntos con tecnología y ciencia que nos ayude a poner en marcha todos los programas y proyectos. pic.twitter.com/mvSfpo3QnQ — Samuel García (@samuel_garcias) November 11, 2022

“Con derechos como buena calidad del aire, derechos agua de calidad asequible, después de una crisis muy dura que tuvimos, derecho a preservar los ecosistemas, derechos de los seres vivientes, de los animales”.

También, destacó la creación de los impuestos verdes a través de la iniciativa Race to Finance, que fortalece el financiamiento de programas de reforestación, construcción de corredores verdes y la renovación del transporte público.

Lo anterior, a través del impuesto a pedreras y fabricas por emisiones de Co2 y por la contaminación al agua, con lo que se ha logrado recaudar alrededor de mil millones de pesos.

Además propuso el aumento de áreas naturales protegidas en cada uno de los Estados que integran la organización de Gobernadores en un 30 por ciento para el año 2030.

Por ello en el #NuevoNuevoLeón hicimos una Nueva Constitución que por primera vez considera los derechos verdes y dos nuevas agencias para proteger nuestro medio ambiente. Eso y más venimos a presentar en la #COP27. 🦁 — Samuel García (@samuel_garcias) November 11, 2022

García Sepúlveda también compartió el trabajo realizado con el programa ‘Ciudadanos al 100’ tras la sequía registrada en la entidad, así como la creación de dos nuevas agencias para el cuidado del medio ambiente para el próximo mes de enero.

“Con la nueva Constitución de Nuevo León creamos dos nuevas Agencias. La Agencia de Calidad del Aire que va a tener dientes para sancionar, clausurar y multar a quienes contaminen y violen los derechos humanos de la naturaleza”.

“Y la Agencia de Energía Renovable, Nuevo León quiere dar ese tránsito rápido del combustible fósil a la energía eólica, solar, termogas, al hidrogeno y al litio”.

La organización cuenta con el apoyo del gobernador de Santiago de Chile, Claudio Orrego; de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco y de Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, Colombia, entre otros.

JVR