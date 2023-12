Samuel García revela parte de una carta con supuestas peticiones y condiciones del "PRIAN" para interinato de Nuevo León

Al calificar al "PRIAN" como “lo mas corriente que ha visto en su vida”, Samuel García, dijo que el partido PRI y PAN, le pidieron a cambio del gobernador interino 11 peticiones. "Era una carta con 11 puntos petitorios, creerían estos weyes que soy Santa Claus", dijo García.

Al reaparecer en un evento oficial de la Administración, en Escobedo, García dijo que una de las peticiones era darles 2 mil 500 millones de pesos para sus municipios el siguiente año.

Asimismo García, quien fue presentado como gobernador, dijo que otro de los planteamientos fue que él se desistiera de todas las denuncias penales ante la FGR de Francisco Cienfuegos, Zeferino Salgado, Adrián de la Garza y Raúl Gracia.

También mencionó en el evento público que otra petición, que le hicieron, en esta víspera decembrina, era que “no pagaran impuestos los siguientes cinco años”.

Los del PRIAN son unos sinvergüenzas que querían que les perdonara su cochinero, pero se toparon con pared. pic.twitter.com/4uDtlgYO66 — Samuel García (@samuel_garcias) December 3, 2023

Agregó: "No pagar impuestos los siguientes cinco años, así que les diéramos un blindaje Olimpia fiscal, imagínese los más ratas, aparte no querían pagar impuestos los vatos. Cómo iba yo a ceder que los más malandros no pongan lo que tienen que poner, ya ni la hacen", dijo.

En la cuarta y quinta petición, aseguró que el priista Adrián de la Garza fuera Fiscal General los siguientes 9 años y Alejandro Reynoso, panista de San Nicolás, Auditor Superior, por ello entre el discurso, dijo que "son unos corrientes, el PRI y el PAN de Nuevo León, eso no pasaría".

Dijo que por motivos que dará a conocer en otro momento solo podría citar cinco de las once peticiones que le hicieron y no reveló en ese evento público, pero dijo, contaba con el resto del pliego petitorio que esos partidos en el Congreso de Nuevo León, le hicieron llegar.

Este fin de semana Samuel García ha dicho que se bajó de la contienda electoral debido a que vio en riesgo el gobierno de Nuevo León, que podía caer en manos de la oposición, en este caso Va por México (PRI-PAN-PRD), lo que hizo que retomara sus funciones “ante el primer y mínimo riesgo”.

