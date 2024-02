Tabasco sufre oleada de asesinatos; sólo en 13 días suman 22

En lo que va de febrero, en el estado de Tabasco se han cometido al menos 22 homicidios dolosos, lo que significa que en 13 días prácticamente ya se alcanzó la cifra total de casos registrados en enero, cuando hubo 23 en todo el mes.

Además, los 22 casos de estas dos primeras semanas de febrero representan 69.2 por ciento más que el total registrado en todo el mismo mes pero del 2023, cuando sólo hubo 13.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, del total de asesinatos registrados en lo que va de febrero de este año, 12 —más de la mitad— ocurrieron en dos días, entre el pasado domingo y el lunes, lapso en el que se presentaron dos crímenes múltiples, con tres víctimas en cada uno de ellos.

La ola de homicidios desatada desde el domingo no ha cesado. Ayer, un joven integrante de la comunidad LGBTQ+ fue asesinado y su cuerpo abandonado en las inmediaciones de la ranchería Plátano y Cacao Cuarta Sección del municipio de Centro, al que también pertenece la capital del estado, Villahermosa.

El crimen causó una gran conmoción entre habitantes de la comunidad, ya que el joven, identificado como Elisa “N”, era muy conocido en la región.

El personal de la Fiscalía General del Estado de Tabasco no encontró en las cercanías cartuchos percutidos, por lo que se presume que el joven fue privado de la vida en otro lugar y sus victimarios decidieron arrojar su cuerpo en una zona en donde era conocido.

Esta ola de asesinatos, que este martes cumplió tres días consecutivos, ha dejado hasta el momento, como parte del saldo global, cinco jóvenes ejecutados; tres en un bar el domingo, en el centro de Villahermosa, uno baleado el lunes en el municipio de Comalcalco y el integrante de la comunidad gay cuyo cadáver aparecio ayer en un área semirural ayer.

Respecto a la víctima de Comalcalco, su cuerpo fue encontrado el pasado lunes por la tarde, con dos impactos de arma de fuego, sobre la carretera que conduce a Cárdenas, en la ranchería Oriente Tercera Sección, cerca de la entrada de la empresa Seriesa.

Entre las víctimas de esta ola de crímenes de alto impacto registrados hasta el momento, hay dos policías, los cuales fueron asesinados el pasado domingo, una mujer en el municipio de Macuspana y un varón en el de Cunduacán.

Adicionalmente se reportó la desaparición de un taxista, identificado por sus familiares como Herson, quien conducía la unidad número 486 con dirección al municipio de Salto del Agua, Chiapas, cuando se perdió todo contacto con él.

Esta ola de violencia se presentó a una semana de que el general Víctor Hugo Chávez Martínez asumiera la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal en sustitución de Hernán Bermúdez Requena, y a unos días del despido de José del Carmen Castillo del cargo de comisionado de la Policía Estatal Preventiva.

Por la tarde, la dirigente estatal del PAN en Tabasco, Jemima Alonzo, condenó los hechos de violencia registrados durante los últimos días y señaló que la entidad “está de luto”, en especial por las agresiones en contra de jóvenes.

En un videomensaje, Jemina Alonzo apuntó: “Los jóvenes son el grupo social más vulnerable en el estado de Tabasco, por la violencia de la delincuencia y por el abandono en el que los tiene el Gobierno”.

Criticó la estrategia de seguridad de “abrazos no balazos” y pidió a las autoridades estatales reflexionar sobre la necesidad de cambiar las políticas en la materia.

La presidenta del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional indicó que una forma diferente de enfrentar el fenómeno debe pasar por mejorar la situación de los policías, a los cuales se les debe equipar y capacitar mejor y se les debe aumentar su salario.

Advirtió que su partido no quitará el dedo del renglón para exigir que regrese la paz y la tranquilidad a Tabasco y expresó: “La juventud debe tener la seguridad de poder regresar a casa”.

Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Jaime Humberto Lastra Bastar, apuntó que las críticas de la oposición por la ola de violencia son “un acto de desesperación” en pleno proceso electoral, y afirmó: “En Tabasco no hay cifras negras de homicidios, ni se ocultan números”.

Más tarde, el precandidato de Morena a la primera magistratura del estado, Javier May Rodríguez, aseveró que “no es el Gobierno el que reprime, ni el que asesina”.

Y atribuyó la ola de violencia “a la descomposición que heredamos; nos no está costando trabajo, así recibimos el país, pero ahí vamos avanzando”.

Añadió que se ha avanzado mucho en el tema del combate a la delincuencia y en la política de “cero impunidad”, pero la lucha se da entre grupos de la delincuencia organizada.

El aspirante morenista dijo confiar en que en Tabasco “las cosas se van a ir apaciguando”, y remarcó que habrá garantía de paz con la presencia de las fuerzas federales.

Chocan en Senado por violencia en entidades

Las bancadas de la oposición y de la Cuarta Transformación se trenzaron este martes en el Senado, en un abierto enfrentamiento derivado de los señalamientos por violencia en el país, en el que hubo violencia verbal.

La nueva confrontación se suscitó cuando la oposición exigió la comparecencia del titular de la Guardia Nacional (GN), David Córdova Campos, con el fin de que explique las acciones implementadas para responder ante lo que calificó como una ola de violencia en todo el país.

Sin embargo, durante la sesión del pleno, senadores de Morena defendieron la política de seguridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y mandaron a los opositores “al infierno”.

La priista zacatecana Claudia Anaya abrió el debate, al lamentar el asesinato de dos familiares del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, en Fresnillo, Zacatecas, y comentó que cada legislador “va a su entidad y vive su propio infierno” y su estado no es la excepción.

“En Zacatecas tuvimos una semana de terror en donde queda claro que nadie, absolutamente nadie, queda a salvo del crimen organizado; no importa si tienes un familiar en las esferas del poder o si eres una persona que se dedica a la agricultura y no tiene vínculos familiares con el poder. Lo cierto es que en Zacatecas, si no te matan, te extorsionan o te desaparecen”, subrayó.

Por ello, consideró que no basta con un pronunciamiento desde los escaños, “sino que es necesario que venga el titular de la Guardia Nacional para que nos explique qué está pasando en Zacatecas, qué está pasando en México. Guardias nacionales van, guardias nacionales vienen; el fin de semana llegaron 800 elementos más, a cada entidad mandan más elementos, pero la situación no mejora; por eso es importante hablar del diagnóstico, la ruta y la estrategia de seguridad. No podemos estar en una burbuja fuera de la realidad”.

Lucía Trasviña, de Morena, respondió que la violencia en el país tiene más de 40 años y acusó que los que hoy se quejan eran parte de los gobiernos que dejaron crecer al crimen organizado.

“Son unos perversos, son unos canallas, el pueblo no los quiere y los vamos a derrotar, porque el pueblo tiene el poder supremo de mandarlos por allá, al infierno, allá deben estar”, manifestó.

Ante las declaraciones de Trasviña, la Lilly Téllez (PAN) subió a tribuna y le respondió que siempre denunció al crimen organizado, lo que derivó, dijo, en un atentado en su contra, y le recordó que dejó la bancada de Morena porque el Presidente López Obrador no cumplió el compromiso de acabar con la inseguridad.

“Ustedes son el brazo político del crimen organizado (…). Es cómplice del crimen, lo sabe todo México. México está ensangrentado como nunca, son ustedes unos mentirosos; no sé cómo se atreven a seguir ocupando esos escaños, sabiendo que se prometió la paz y se trajo más muerte que nunca”.

La priista Nancy de la Sierra se sumó a la petición de Anaya y pidió no normalizar la inseguridad en el país, mientras que la petista Martha Márquez pidió que la FGR atraiga la investigación de la quema de 13 vehículos en Aguascalientes, porque “podría tratarse de terrorismo y la variante de delincuencia organizada. Así es como gobierna la corrupción del PAN”.

El vocero guinda, César Cravioto, dijo a la oposición que desde sus escaños no van a ganar votos, por lo que les recomendó recorrer sus estados para que su candidata presidencial suba en las encuestas.

“Ya vienen aquí al Senado a desparramar mentiras… no, aquí no van a ganar votos, por mucho discurso que digan. Váyanse a la calle, caminen las calles, caminen los estados de la República, por eso su candidata no sube en las encuestas, porque ustedes creen que aquí y con bots van a hacer que suba su candidata”, indicó.