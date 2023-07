VIDEO │ Cuauhtémoc Blanco reta a un 'tiro' de Box a diputado de Morelos

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, retó a golpes al diputado local de Nueva Alianza, Agustín Alonso Gutiérrez, a quien acusó de dar tratos inadecuados a secretarios del gobierno estatal durante sus comparecencias y de faltarle al respeto a una diputada de Redes Sociales Progresistas.

“ Me duele que le falte al respeto a Erika , a la diputada. El día que quiera, eh, ustedes me conocen yo soy caliente, cabrón, entonces no voy a permitir que falte al respeto. Sí se ha pasado de listo y le ha faltado al respeto a los secretarios… Hay tiro, ¡pues órale! un tirito de huevos, así de cuates, a ver qué dice”, declaró en entrevista con medios.

La molestia partió de una sesión del Congreso Estatal durante la que hubo confrontación entre legisladores que apoyan a la administración de Blanco Bravo y quienes no.

El gobernador acusó a sus opositores de hacer un “berrinche” que termina por afectar a la ciudadanía, por lo que insinuó que quienes busquen reelegirse en su cargo para los comicios del siguiente año podrían no lograrlo “porque no creo que la gente los vaya a apoyar”.

En cuanto al diputado Alonso Gutiérrez, el gobernador le recomendó ir a una iglesia, que lea la biblia y que si tiene coraje “golpee la pared”.

“Ya estuvo bien de faltarle al respeto a una diputada. Yo creo que él tiene madre, yo también, entonces no se puede poner al tú por tú a una mujer, por eso le dije como dice mi hijo ‘¡azul, hermano, aquí estoy!’ cuando quieras, entonces el día que quiera a ver si tiene los pantalones para vernos la cara de frente”, dijo.

UN TIRITO DE HUEVOS, ASÍ DE CUATES: CUAUHTÉMOC A DIPUTADO AGUSTÍN ALONSO./ El gobernador Cuauhtémoc Blanco llama mamarracho al Legislador pic.twitter.com/jgQ5OHRWcL — Quadratín Morelos (@Quadratin_Mor) July 7, 2023

