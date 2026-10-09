Impulsan programas de educación y deporte para jóvenes en México

Si buscas alternativas de desarrollo para tus hijos, actividades deportivas con metodologías actualizadas o espacios de voluntariado e intercambio cultural, la agenda de bienestar comunitario suma nuevas opciones. YMCA México y YMCA of Metropolitan Los Angeles han puesto en marcha una plataforma de trabajo conjunto pensada para trasladar metodologías, herramientas y programas de impacto directo a las familias de ambos lados de la frontera.

Se trata de un acuerdo que tendrá una vigencia inicial de cinco años y contempla el desarrollo de iniciativas conjuntas que permitan compartir experiencias, fortalecer programas existentes y crear nuevas actividades dirigidas a las comunidades de ambos países.

La primera fase arrancará de forma intensiva en la Ciudad de México y uno de sus objetivos es abrir espacios para que las nuevas generaciones desarrollen habilidades, conozcan otras culturas y participen en actividades que contribuyan a su bienestar y crecimiento personal.

¿Qué actividades podrían desarrollarse?

La alianza contempla distintas líneas de trabajo que podrían traducirse en nuevas experiencias de aprendizaje y convivencia para las comunidades participantes. Entre las principales posibilidades se encuentran:

Deporte y desarrollo juvenil: programas que combinen la actividad física con el trabajo en equipo, la convivencia y el desarrollo de habilidades personales.

Intercambios culturales y de idiomas: iniciativas para acercar a participantes de México y Estados Unidos mediante experiencias de aprendizaje y actividades compartidas.

Liderazgo para niñas y adolescentes: proyectos orientados al empoderamiento, la participación y el desarrollo de capacidades para su vida personal y comunitaria.

Voluntariado: actividades que permitan involucrarse en proyectos colectivos y contribuir a las comunidades.

Capacitación e intercambio de experiencias: colaboración entre equipos de ambas organizaciones para compartir conocimientos y mejorar sus programas.

Estas iniciativas todavía deberán desarrollarse y definirse. Por ello, el acuerdo no implica que todos los intercambios o actividades estén disponibles de inmediato, sino que establece las bases para diseñarlos e implementarlos progresivamente.

“Esta alianza no se trata únicamente de conectar dos YMCAs; se trata de conectar comunidades”, señaló el doctor Óscar Velasco, secretario general de YMCA México.

Dado que la Ciudad de México funcionará como laboratorio de estas metodologías, las sedes capitalinas serán las primeras en integrar estas dinámicas a su catálogo habitual.