Hábitos saludables, una defensa frente al cáncer de mama

Foto promocional de la campaña contra el cáncer de mama.

El cáncer de mama es el tumor más frecuente y la principal causa de muerte en las mujeres a nivel internacional, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y en países en vías de desarrollo, la mayor parte de las muertes ocurre en mujeres menores de 70 años que no se trataron a tiempo.

Por otro lado, en países de altos ingresos, la mortalidad ha disminuido 40% gracias a la detección temprana y protocolos de tratamiento estandarizados.

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, los hábitos se convierten en los mejores aliados para reducir el riesgo de enfrentarse a esta enfermedad en primer lugar.

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El Tip: LOS anticonceptivos hormonales pueden aumentar el riesgo de tumores, suspenderlo disminuye el riesgo.

Si bien no se ha determinado qué causa este padecimiento, hay varios factores de riesgo que pueden aumentarlo según nuestro estilo de vida y alimentación, por lo que seguir estas recomendaciones podría ayudar a prevenir significativamente el cáncer de seno.

Entre los hábitos más beneficiosos para evitar este tumor, está realizar al menos 30 minutos de ejercicio aeróbico moderado, como caminar a paso ligero, o también hacer ejercicio vigoroso por semana, de acuerdo con la American Cancer Society. Además, se recomienda combinar esto con una dieta equilibrada rica en fibra, verduras, frutas, granos integrales, legumbres y vegetales crucíferos como el brócoli y las espinacas.

80 Por ciento de casos a nivel mundial, no presenta síntomas

Por el contrario, también hay que limitar los alimentos ultraprocesados, las carnes rojas y las grasas saturadas. Esto ayudará a controlar el peso corporal, ya que la obesidad y el sobrepeso son otro detalle clave que aumenta el riesgo hormonal de desarrollar esta afección y otros tipos de cáncer.

Reducir o eliminar las bebidas alcohólicas y evitar el consumo de tabaco y la exposición al humo del mismo, son una forma de mantener alejado el riesgo de la enfermedad y, en general, conservar una buena salud.

LA REVISIÓN frecuente, es importante para detectar a tiempo cualquier síntoma. ı Foto: Pexels y Cuartoscuro

Otro factor es la terapia de reemplazo hormonal (THR) que se utiliza a veces para manejar síntomas de la menopausia y que se ha relacionado con un mayor riesgo de sufrir cáncer de mama si se utiliza por un tiempo prolongado, lo que ha hecho que muchas opten por tratamientos no hormonales o, simplemente, limitar la THR al tiempo más corto posible para reducir el riesgo.

Finalmente, para quienes son madres, la lactancia materna es el mejor aliado; amamantar durante el mayor tiempo posible, siempre y cuando sea viable, ayuda a estabilizar las células mamarias y disminuye la exposición acumulada a ciertas hormonas.

LA ALIMENTACIÓN balanceada es importante para reducir riesgos. ı Foto: Pexels y Cuartoscuro

El dato: EN MÉXICO se registran 18.7 muertes por cada 100 mil mujeres de 20 años. Así como más de ocho mil fallecimientos al año a causa de este padecimiento.

Cabe mencionar que seguir estos consejos al pie de la letra no es una garantía, por lo que no pueden faltar las autoexploraciones mensuales desde los 20 años o la mastografía de detección según recomendación médica, pues hay personas más susceptibles al cáncer de mama.

Los riesgos aumentan, principalmente para quienes cuenten con antecedentes familiares de la enfermedad o a determinadas alteraciones genéticas. Asimismo, tener algún familiar de primer grado con antecedentes de cáncer de mama o de ovario, aumenta el riesgo y convierte a los buenos hábitos, ejercicio y una revisión constante en los principales recursos para mantener una salud óptima.

El ejercicio es uno de los mejores aliados para prevenir enfermedades. ı Foto: Pexels y Cuartoscuro

Es importante mantener un chequeo frecuente con el médico, cada seis meses, o en cuanto se detecte una deformidad en las glándulas mamarias.