El poder del yogur: ¿Cuál elegir según tus metas de salud?

El yogur es uno de los alimentos más completos y versátiles para complementar una dieta, pues aporta una gran cantidad de nutrientes esenciales y su consumo regular ofrece beneficios importantes para la salud y el sistema digestivo, por lo que incluirlo en tu día a día es una manera de asegurar un estómago feliz.

Originario de Mesopotamia, este fermento es rico en probióticos (bacterias benéficas que ayudan a mantener una microbiota equilibrada), así como proteínas de alta calidad para favorecer la saciedad, la recuperación muscular y el mantenimiento de la masa corporal.

Elige sin azúcar añadida y deslactosado ı Foto: Especial

También cuenta con una alta concentración de calcio, fósforo, magnesio y vitamina D, para mantener los huesos fuertes, además de aportar vitaminas B2 (riboflavina) y B12, esenciales para el buen funcionamiento del sistema nervioso y la producción de energía.

El Dato: Aporta cerca de 10% de la energía total de la dieta diaria y es una fuente importante de calcio y proteína.

Actualmente, hay una variedad considerable de opciones de yogur en el supermercado para consumir, por lo que algunos pueden ser mejores que otros para ayudarte a alcanzar el objetivo que tengas, por lo que en La Razón te decimos qué tipo debes elegir según tus necesidades.

Todas las recomendaciones sugieren evitar los yogures con demasiada azúcar, por lo que es mejor optar por versiones sin azúcar añadida o simplemente naturales para mantener todos los beneficios que te puede ofrecer.

Con avena, fruta y miel para comer en las mañanas ı Foto: Especial

Si tu intención es mejorar la digestión y la salud intestinal, el yogur natural con probióticos es la opción más recomendable; en la etiqueta, hay que buscar que diga “cultivos lácticos vivos” y tenga una lista corta de ingredientes.

Por otro lado, si buscas una mayor saciedad, aumentar masa muscular o controlar tu peso, el yogur griego es la mejor opción, ya que gracias a su proceso de filtrado adicional, con la pérdida de líquido, la cantidad de proteína termina por duplicarse, lo que te ayuda a mantenerte más tiempo satisfecho y a contar con los aminoácidos necesarios para reparar y reconstruir las fibras musculares que se desgastan con el entrenamiento de fuerza.

45 Por ciento de los mexicanos consume yogur griego

Este alimento también puede ayudar a prevenir o moderar los picos de insulina y en este caso, tanto el natural como el griego, pueden realizar la misma labor. El primero procesa sus carbohidratos lentamente, lo que evita subidas bruscas de azúcar en sangre, mientras que en el segundo, las proteínas altas retrasan la absorción de la glucosa, además de estimular de forma equilibrada la secreción de insulina.

El yogur es apto incluso para intolerantes a la lactosa, pues el proceso de fermentación reduce de manera natural el contenido de lactosa y las bacterias vivas ayudan a digerirla; pese a esto, hay opciones de deslactosados o de origen vegetal de soya, almendra y coco.

El griego te ayuda a sentirte más satisfecho ı Foto: Especial

Es un aliado versátil y accesible para cualquier estilo de vida. La clave para aprovechar al máximo sus propiedades está en leer las etiquetas, priorizar las listas cortas de ingredientes y elegir la versión que mejor se adapte a tus metas diarias, manteniendo a tu microbiota feliz y a tu cuerpo bien nutrido.

Lo puedes consumir en el desayuno o cena, pero también es una buena alternativa de colación.